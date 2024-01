Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: souffle d'optimisme, atteint des niveaux inexplorés information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue à des niveaux historiques, jusqu'alors inexplorés, au-delà des 7665 points (+0,3%), notamment tirée par Capgemini et Publicis Groupe (+1,3%).



Egalement porté par la cascade de records inscrits à Wall Street, le marché parisien a engrangé 4,4% en une dizaine de jours.



'Le sentiment qui domine en Bourse est l'optimisme', résume Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Même s'il y a des incertitudes sur l'évolution de la politique monétaire, qui risquent d'être confirmées par la Réserve Fédérale cette semaine, les investisseurs considèrent que l'économie est suffisamment solide et que les résultats d'entreprises sont au rendez-vous', ajoute l'analyste qui juge les actions 'résilientes et incontournables'.



Si la perspective d'un 'statu quo' de la Fed demain ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de décrypter le discours de son président, Jerome Powell, afin d'y déceler d'éventuels indices concernant le calendrier de futures baisses de taux.



Côté indicateurs, la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis fournira de nouveaux éléments sur la conjoncture américaine.



Pour l'heure, l'attention des intervenants va se concentrer sur la première estimation du produit intérieur brut au quatrième trimestre de la zone euro.



En France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre, d'après des données publiées ce matin par l'Insee, après être déjà demeuré inchangé au troisième trimestre. En moyenne sur l'année 2023, le PIB français a augmente de 0,9% (après +2,5% en 2022 et +6,4% en 2021).



Les investisseurs sont aussi dans l'attente des résultats des géants technologiques Microsoft, Alphabet et AMD, prévus ce soir et sur lesquels ils placent de grandes espérances.



'C'est une séance extrêmement importante pour quiconque souhaite savoir si la hausse de la bourse, qui résulte essentiellement de la confiance dans les valeurs tech, va se poursuivre', estime Christopher Dembik.



'Il n'y aura pas le droit à l'erreur car la saison de résultats est pour l'instant assez moyenne', tempère de son côté Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel fait valoir que les actions américains évoluent actuellement dans un environnement de cherté où le S&P 500 se paie 20 fois les bénéfices anticipés, en dépit de taux qui restent élevés.



'Toute publication inférieure aux attentes d'un géant de la tech cette semaine entraînera probablement des prises de gain rapides sur les indices américains, pour détendre un peu les multiples de valorisation', met-il en garde.



Dans l'immédiat, l'accalmie sur le compartiment obligataire continue d'offrir un facteur de soutien aux marchés d'actions.



Les rendements des bons du Trésor américain repartent à la baisse, le dix ans revenant à 4,05% (-3,5 pts) avant le verdict de la Fed. Outre-Rhin, les Bunds à 10 ans stagnent autour des 2,23%.



Le Brent est stable, autour des 82,5$ le baril. L'euro est aussi stable face au billet vert, autour des 1,08$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Seb annonce la construction de son premier hub d'équipement professionnel à Shaoxing, dans la province du Zhejiang en Chine, hub qui devrait être opérationnel d'ici 2025 et comprendra un centre de R&D, les achats, ainsi qu'un site de production.



Engie annonce la signature avec Amazon d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) pour 123 MW provenant du parc éolien offshore Moray West d'Ocean Winds, au large de l'Ecosse, atteignant ainsi un total de 473 MW lorsque le site sera opérationnel au cours de l'année.



Egide a fait état hier soir d'une croissance de 8,7% de son chiffre d'affaires en 2023, tout en prévenant que des facteurs géopolitiques ralentiraient sur son activité cette année, une perspective qui faisait lourdement chuter son cours de Bourse.





