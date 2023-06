CAC40 : séance translucide, volumes nuls, rebond du pétrole information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 17:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris ne va nulle part et oscille depuis plus de 7 heures entre +0,2% et -0,2% (autour de 7.200) dans des volumes toujours aussi anémiques (moins de 1,15MdE en 8 heures de cotations). L'Euro-Stoxx50 recule de -0,1% alors que c'est le calme plat sur les indices US qui ne décalent pas de plus de 0,1% (S&P500 et Nasdaq), le Dow Jones est à l'arrêt complet.

Les investisseurs semblent vouloir se mettre en position d'attente dans l'attente du prochain élément susceptible de faire encore grimper le marché, ou au contraire entraîner un épisode de consolation.



Bon nombre de stratèges font remarquer que les vents porteurs qui ont récemment soutenu les indices sont en train de tourner: les taux d'intérêt remontent, l'inflation peine à refluer et le coût du capital se renchérit.



Par ailleurs, les commandes à l'industrie manufacturière en Allemagne reculent de -0,4% (contre une anticipation de stabilité en avril) selon les résultats provisoires de Destatis.

Les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en avril par rapport au mois précédent, montrent des données publiées mardi par Eurostat. Selon les estimations de l'office de la statistique de l'Union européenne, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre pour ce qui concerne les produits non alimentaires.



Laura Corrieras, gérante de portefeuille actions chez Indosuez Wealth Management estime qu'une 'crise de liquidité pourrait même guetter les marchés, avec un risque de déstabilisation à la clé, sans compter les incertitudes persistantes qui entourent la croissance et maintiennent les intervenants dans un état de qui-vive'.



'En outre, nous observons une dissonance évidente entre la Fed, qui n'envisage aucune baisse de taux, la résilience des marchés actions et les attentes des marchés obligataires - qui intègrent plusieurs baisses de taux dès cette année'



Le rendement des Treasuries à 10 ans se dégrade légèrement, de +3Pts à 3,723%, malgré la perspective d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.



Sur le Vieux Continent, les rendements stagnent : celui du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, se tend d'un point de base à 2,384%, même écart sur nos OAT à 2,934%.

Sur le marché de l'énergie, les contrats de référence sur le brut refont un peu surface après avoir baissé de -2% en matinée sur des prises de bénéfices après avoir vigoureusement rebondi hier en réaction à la promesse faite par l'Opep de réduire sa production afin de soutenir les cours.



Le Brent ne perd plus que 0,2% à 76,4$ le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) revient à un équilibre parfait à 72$ contre 70,15$ ce matin.