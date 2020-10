CAC40 : séance indécise, qui finit sur une note morose

(CercleFinance.com) - Le CAC40 qui affichait un score de '0,00%' à 17H29 a été victime d'un petit trou d'air en clôture et finit à -0,27%, vers 4.929Pts.

La réouverture de Wall Street avait redonné un peu d'élan au CAC40 qui avait refranchi les 4.950... mais

Le Dow Jones et le Nasdaq font quasiment jeu égal à +0,6% (après -1,6% la veille), ce qui correspond aux aux score attendus... donc le repli de fin de séance reste un peu mystérieux (stratégies d'arbitrage ?).

Malgré tout, la Bourse de Paris se tient mieux que les places européennes pour la 2ème séance consécutive, dans le sillage des valeurs bancaires, avec une hausse de +0,3%, alors que les places européennes reculent symétriquement (-0,45% sur l'E-Stoxx50 à 3.228 alors que le DAX perd -0,9%).

L'actualité reste dominée par le suspens autour de l'adoption d'un 'stimulus package': Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait laissé dimanche 48 heures à ses troupes pour conclure un accord avec le groupe républicain (sinon, fin des pourparlers jusqu'au 3 novembre) et il ne reste plus qu'une douzaine d'heure pour parvenir à un compromis.

Des déclarations contradictoires se télescopent: Trump est favorable à un compromis, des membres républicains influents du Congrès (Ted Cruz notamment) jugent un accord peu vraisemblable.

Il semble que Donald Trump ne fasse plus régner la discipline au sein de ses propres troupes.

Etats Unis toujours: les mises en chantier de logement n'ont augmenté que de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier selon le Département du Commerce.

Cela représente tout de même 1.415.000 nouvelles constructions en rythme annualisé, mais c'est inférieur au consensus qui visait 1.451.000.

Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est par contre accru de 5,2% à 1.553.000, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1.525.000.

Autre motif de prudence, mais cette fois en Europe, un nouveau confinement a été mis en place au Pays de Galles, et un reconfinement très strict en Irlande pour une période de six semaines (fermeture des commerces non-essentiels, interdiction de déplacement à plus de 5Km de son domicile, fermeture complète des pubs).

D'autres mesures de restriction se profilent également en Autriche et en Slovénie... la France suivra t'elle dès la fin du congé de la Toussaint?

Du coté des valeurs en France, Sté Générale, BNP Paribas dominent le classement avec +2,5% et +1,7%, grâce à une légère remontée des taux longs. Airbus et Safran gagnent +1,6% et +2%, sans actualité pour l'expliquer.

Hermès (+2% en séance, +1,5% au final) a battu un nouveau record absolu à 812E... sa capitalisation est désormais de 10% supérieure à celle de l'ex-N°1 du CAC40 : Total.

Total (-0,5%) annonce avoir livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone au groupe chinois CNOOC. Le chargement a été effectué depuis l'usine de liquéfaction d'Ichthys, en Australie, et livré le 29 septembre au terminal chinois de Dapeng.

Michelin a signé avec un groupe de 19 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 2,5 MdsE. Ce Crédit remplace la ligne existante de 1,5 MdsE signée le 12 juillet 2011.

Rémy Cointreau (-2,3%) affiche des ventes de 430,8 millions d'euros au titre de son premier semestre, en baisse de 17,8% en publié et de 16,4% à devise et périmètre constant, avec une amélioration au deuxième trimestre (-4% en organique) par rapport au premier (-33,2%).