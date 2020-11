CAC40 : séance historique et surtout sans précédent connu

(CercleFinance.com) - Le CAC40 enregistre sa plus forte accélération haussière intraday de son histoire (5.030/5.330) en une demi-heure de cotations.

C'est un krach à la hausse et le CAC40 a connu la plus violente rotation sectorielle de l'histoire (également en une demi-heure, contre plusieurs séances fin février pour observer des écarts comparables de 25/30%).

Les gestions sont passées 'full risk on' à 12H45 avec +100Pts en quelques secondes, suivies d'un ramassage ininterrompu jusqu'à un gain de 6% supplémentaire, puis 7,6% au final.

Cela représente une hausse de +17% en 6 séances qui compte également parmi les 4 ou 5 plus gros gains 'hebdo' de l'histoire et les +7,6% du CAC40 ce 9 novembre constituent la 8ème plus forte hausse en 24H de l'histoire.

Cette séquence est donc historique à 4 titres simultanément.

Comme il n'existe aucun précédent connu, un tel mouvement est difficile à analyser: en effet, le CAC40 a réalisé en une demi-heure la totalité de la performance que les plus optimistes envisageaient pour les 7 prochaines semaines et à condition que les élections américaines ne donnent pas lieu au constat de fraudes massives, d'ici 19 décembre prochain...à la veille de la trêve des confiseurs.

On ne compte plus les lundi (depuis la mi-mai) où des annonces (sans lendemain) de mise au point 'imminente' d'un vaccin ont provoqué des hausses de 2 ou 3% à répétition... mais cette fois c'est différent puisque Pfizer annonce un taux de succès de 90% de son vaccin (pour la grippe saisonnière, les vaccins sont efficaces à seulement 40/60%), et ce qui est très important, 'sans effets secondaires négatifs'.

Les marchés sont également rassurés de voir Joe Biden désigné comme futur président des Etats-Unis par des médias quasi-unanimes et reconnu comme tel par beaucoup de chefs d'état (dont la Présidente de l'Eurogroupe, Ursula Von Der Layen) alors que le résultat n'est pas officiellement proclamé par les plus hautes autorités juridiques américaines, tous les recours de Donald Trump n'étant pas épuisés.

L'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs cette semaine, même si les investisseurs découvriront demain l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands... mais qui témoigne d'une époque déjà révolue.

La saison des résultats touche par ailleurs à sa fin et la semaine sera animée par les publications des dernières entreprises à dévoiler leurs comptes trimestriels, comme Disney ou Cisco.

Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustements d'organisation. Ces ajustements et optimisations envisagés devraient se traduire au total par la suppression nette d'environ 640 postes en France, sans départs contraints. Société Générale maintiendra ses engagements d'employeur responsable pour accompagner chaque collaborateur.

Orange annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR), en vue de faire d'Orange l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie.