CAC40: séance en vert, léger assouplissement des taux

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,65%, à 7638 points, bien aidée par Schneider Electric (+2,7% et record à 193E), Air Liquide (+2,4%) ou encore Kering (+2%) dans des volumes relativement restreints avec tout juste 2,8 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Notons que les rendements des titres souverains marquent enfin le pas sur le compartiment obligataire : une timide embellie semble se profiler.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans se tasse ainsi vers 2,29% tandis que le 10 ans américain efface -4Pts vers 4,12% contre 4,16% la veille, ce qui reste néanmoins proche des plus hauts depuis le début de l'année, et des sommets du 24 janvier et du 13 décembre.



Suite aux récentes déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, les investisseurs se repositionnent en vue d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pendant une période un peu plus longue que prévu.



Ces tensions sont toutefois contrebalancées par la publication de nombreuses statistiques qui confirment la robustesse de l'économie américaine.



Avec des données qui suggèrent de plus en plus un 'atterrissage en douceur' (ralentissement économique sans récession) aux Etats-Unis, les marchés se concentrent davantage sur les perspectives de croissance plutôt que sur la menace de l'inflation.



Le début d'année 2024 s'est jusqu'ici caractérisé par un scénario dit de 'Boucles d'or' (goldilocks), un environnement jugé favorable aux marchés financiers, en particulier les actions.



Au-delà des bons indicateurs économiques, plusieurs publications de résultats plutôt rassurantes sont venues rappeler aux investisseurs à la recherche de rendement les arguments en faveur des actions.



Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des commandes à l'industrie allemande: celles-ci ont augmenté de 8,9% en décembre 2023 sur un mois après correction des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis, après une stabilité en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



Dans l'industrie manufacturière, la forte hausse de décembre s'explique par un volume très élevé de commandes importantes dans différentes branches. En particulier, un nombre exceptionnellement élevé d'avions ont été commandés.



Par ailleurs, dans la zone euro, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 1,1% en décembre 2023, et de 1% dans l'ensemble de l'UE, par rapport à novembre, selon les estimations d'Eurostat.



Sur le marché des changes, l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,07$/euro.

Le baril de 'Brent' se redresse un peu, de +1%, vers 78,6$ à Londres. Le prix de l'once d'or est stabilisé autour des 2037$.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Neoen annonce avoir finalisé le financement conjoint de la seconde tranche de son parc éolien de Goyder South Stage 1 (203 MW) et de sa Blyth Battery (238,5 MW / 477 MWh), qui bénéficient ainsi d'un prêt accordé par un syndicat de cinq prêteurs.



Dassault Systèmes a annoncé mardi qu'il allait renforcer son partenariat stratégique avec Assystem en vue d'accélérer le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération.



TotalEnergies annonce la signature d'un accord engageant avec Vantage DrillingInternational portant sur la création d'unejoint-venture(JV) destinée à acquérir le navire de forageTungsten Explorer, actuellement propriété deVantage.



TotalEnergies a également annoncé la signature d'un accord de coopération avec le groupe indien ONGC dans le but de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane avec AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications).



Enfin, Lagardère a annoncé mardi le lancement de son magazine féminin 'Elle' sur le marché lituanien, ce qui portera à 45 le nombre de ses éditions dans le monde.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.65%