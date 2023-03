CAC40: séance de transition, le vert domine marginalement information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris se maintient plus ou moins à l'équilibre (oscillant entre -0,1 et +0,2%) après avoir progressé d'environ 0,8% à l'ouverture et testé les 7.150 points.

La tendance apparaît incertaine en Europe (+0,1%) et il en va de même à Wall Street où les indices US affichent des écarts insignifiants, partagés à la hausse comme à la baisse mais jamais supérieurs à 0,2%.



Les opérateurs invoquaient un apaisement des tensions dans le secteur bancaire, mais quelques minutes plus tard tombait la nouvelle d'une perquisition à grande échelle dans le cadre d'une enquête sur une fraude fiscale massive sur les dividendes de 1998 à 2018 (une 'affaire' en réalité en cours d'instruction depuis 4 ans).



Cela ne provoque pas de gros remous sur les banques concernées ce mardi : elles se replient de -0,5% à -2%... rien d'alarmant, loin s'en faut.

Le 'risk-on' de la veille continue de priver des marchés obligataires privés de repères : nos OAT se retendent de +5Pts vers 2,7980%, les Bunds de +4Pts vers 2,268% et les T-Bonds US se dégradent d'autant (+4Pts à 3,567%).

Les anticipations d'une hausse hausse de taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine début mai sont remontées en l'espace d'un weekend de 17% à 45%.



Les acheteurs restent à l'affut de titres sous-évalués : 'Dans un contexte d'amélioration des perspectives, les investisseurs ont décelé une opportunité en Europe compte tenu de l'apaisement de la crise énergétique, des valorisations relativement attractives sur la zone et de la réouverture de la Chine', explique Antoine Lesné, responsable de la recherche et de la stratégie chez SPDR



Le sentiment des investisseurs bénéficie du rachat par la banque américaine First Citizens (+50%, une véritable euphorie) de l'intégralité des dépôts et prêts de la Silicon Valley Bank (SVB), qui avait fait faillite au début du mois.



Le dollar, lui, continue de reculer vis-à-vis de l'euro (qui gagne +0,3%), qui revient aux abords de 1,0830 face au billet vert dans le sillage de la robustesse de l'indice Ifo dévoilé hier.



L'inflation reste un sujet de préoccupation majeur et en attendant de nouvelles données sur ce front en zone euro comme aux Etats-Unis d'ici à la fin de la semaine, les investisseurs seront attentifs à la publication, cet après-midi de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom a annoncé mardi avoir décroché un 'contrat majeur' à Hong Kong, où il a été choisi pour fournir le système de signalisation d'un projet d'extension ferroviaire.



Valeo annonce être en tête des déposants français de brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Le groupe a déposé 588 demandes de brevet en 2022. Il est 31e dans le classement mondial des déposants en Europe.



Enfin, la société française de biotechnologie Nanobiotix a reporté mardi la publication de ses résultats annuels, expliquant avoir besoin de temps afin de finaliser ses procédures de clôture d'exercice.