CAC40: séance calme avec la trêve des confiseurs information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris va connaître une séance relativement calme lundi à l'entame d'une semaine qui sera écourtée par les fêtes de Noël. L'indice CAC40 est à l'équilibre vers 7272 points.



Si les marchés d'actions ont traditionnellement tendance à progresser au cours des dernières séances de l'année, les investisseurs ne semblent, cette fois, pas attendre grand-chose au pied du sapin.



Le CAC 40 accuse pour l'instant un repli annuel de 3,5%, soit l'une des plus mauvaises performances en Europe pour 2024.



Cette contre-performance s'inscrit dans un contexte d'incertitude politique récurrent qui a conduit les investisseurs à se tenir à l'écart des actions françaises ces six derniers mois.



Sachant que la trêve des confiseurs est habituellement marquée par une activité calme, le marché parisien devrait avoir du mal à refaire son retard d'ici au 31 décembre en se lançant dans un improbable 'rally' de fin d'année.



L'indice CAC 40 a encore perdu 1,8% la semaine passée et enfoncé tour à tour les seuils des 7400 et 7300 points, ce qui conduit les analystes à anticiper une consolidation des positions avant un éventuel rebond.



Dans une note récente, les équipes de Saxo Banque estimaient toutefois que des signaux positifs commençaient à émerger pour l'indice parisien.



'Le CAC 40 a su préserver le support critique des 7100 points et pourrait bénéficier de dynamiques globales favorables', juge la banque danoise.



'En particulier, les relances massives annoncées par la Chine, couplées à un virage vers une politique monétaire plus accommodante, pourraient offrir un soutien significatif aux marchés', poursuit Saxo.



'De plus, la baisse de l'euro pourrait constituer un soutien aux exportations européennes, contrebalançant en partie l'impact potentiel des droits de douane américains annoncés par l'administration Trump', ajoute l'établissement scandinave.



Saxo souligne par ailleurs que les valorisations boursières en Europe demeurent plus attractives que celles des Etats-Unis, où elles atteignent désormais des sommets.



'Cette attractivité, associée au soutien attendu de la Banque centrale européenne, qui prévoit une réduction agressive des taux tout au long de l'année 2025, pourrait constituer un catalyseur essentiel pour stimuler l'économie dans un contexte de baisse progressive de l'inflation', relève la banque danoise.



'Enfin, bien que le risque politique reste un facteur clé intégré dans les valorisations actuelles, un potentiel de hausse significatif pourrait être débloqué grâce à une amélioration de la dynamique des bénéfices, une plus grande clarté sur le plan politique et un environnement économique plus favorable', conclut-elle.



Avant de tourner leurs regards vers 2025, les intervenants se pencheront aujourd'hui sur la petite poignée d'indicateurs américains à l'agenda.



Sont attendus l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les commandes de biens durables ainsi que les ventes de logements neufs.



La semaine qui s'annonce devrait toutefois s'avérer particulièrement calme, puisque que la Bourse de Paris fermera ses portes demain à 13h00 pour ne pas rouvrir ses portes avant vendredi.



Noël et le Nouvel An tombant en milieu de semaine, le volume de transactions pourrait se montrer bien plus faible que les autres années, bon nombre d'opérateurs ayant pris une semaine de congés.



Sur le marché obligataire, le taux du 10 ans américain se replie vers 4,52% après les propos accommodants tenus vendredi par Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago.



D'après lui, le niveau de 'taux neutres', se situerait nettement en dessous des niveaux actuels, ce qui signifie que la Fed devra abaisser son taux directeur 'de manière significative' au cours des 12 à 18 prochains mois.



De quoi relancer les spéculations sur trois baisses de taux l'an prochain, une perspective qui a permis au Dow Jones de reprendre 1,2% vendredi et au Nasdaq de s'adjuger un peu plus de 1%.



Du côté du marché des changes, largement déserté à l'approche des fêtes de fin d'année, l'euro se montre globalement stable face au dollar, autour de 1,0440.



Après leur repli de la semaine passée, les deux contrats de référence sur le pétrole progressent légèrement, le Brent de mer du Nord avance de 0,4% à 73,2 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) progresse de 0,5% à presque 69,8 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.