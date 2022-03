CAC40: se stabilise, des pourparlers attendus sur l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 10:43

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche actuellement un léger recul de 0,2%, autour des 6.480 pts, alors que les troupes russes accroissent la pression sur le front ukrainien, avec la prise de la ville de Kherson, une semaine après le début des opérations militaires.



Les investisseurs semblent malgré tout miser sur un éventuel succès des pourparlers entre les deux camps, alors qu'une nouvelle rencontre entre émissaires russes et ukrainiens doit se tenir dans la matinée.



'Les marchés devraient néanmoins rester volatils, tant que des espoirs de paix ne sont pas en vue', tempèrent les équipes de Danske Bank.



Dans ce contexte, le baril de pétrole Brent poursuit son envolée et progresse ce matin de près de 2%, autour des 116$.



La crainte d'un choc pétrolier - qui pourrait encore accentuer l'inflation et peser sur la croissance - favorisent toujours un repli vers les valeurs refuges comme l'or, dont l'once frôle désormais les 1925$.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'indice composite IHS Markit de l'activité globale: celui-ci étant passé de 52,7 en janvier à 55,5 en février, signalant une forte expansion de l'activité du secteur privé français, après le ralentissement occasionné le mois précédent par une recrudescence des cas de Covid-19.



Si la hausse de l'activité des prestataires de services a été légèrement plus marquée que celle de la production chez les fabricants, la croissance a toutefois affiché un rythme soutenu dans chacun des deux secteurs couverts par l'enquête.



'D'importants risques baissiers continuent toutefois de menacer la croissance, notamment l'inflation qui s'oriente clairement à la hausse', prévient cependant Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.



Dans la zone euro, l'indice final 'composite' de l'activité globale dans le secteur privé de la région a pour sa part atteint 55,5 en février contre 52,3 en janvier, mais ce redressement s'est accompagné d'une hausse record des prix facturés, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit réalisés auprès des directeurs d'achat.



Les intervenants sont également dans l'attente de la parution, cet après-midi, de l'indice ISM américain dans le secteur tertiaire, attendu en hausse pour le mois de février.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Thales annonce son intention de proposer un dividende en augmentation de 45% à 2,56 euros, à l'occasion de la publication au titre de 2021 d'un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 45% à 1,36 milliard d'euros et d'un EBIT en croissance de 32,1% à 1,65 milliard.



TotalEnergies annonce sa participation à hauteur de 50 millions de dollars au fonds Tropical Asia Forest Fund 2 (TAFF2) géré par la société New Forests, dont l'objectif est d'investir dans des projets de plantations certifiées et de conservation de forêts primaires en Asie du Sud-Est.



Enfin, Société Générale a mis en avant ce jeudi une exposition 'limitée' à la Russie et s'est dit en mesure d'absorber les conséquences d'un éventuel scénario 'extrême' qui viendrait impacter ses actifs dans le pays. Dans un communiqué publié ce matin, l'établissement français estime son exposition au marché russe à 1,7% de l'exposition totale du groupe, soit 18,6 milliards d'euros fin 2021, dont 15,4 milliards comptabilisés dans sa filiale Rosbank.