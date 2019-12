Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : se stabilise à 6020Pts avec des volumes faibles Cercle Finance • 23/12/2019 à 10:45









(CercleFinance.com) - A deux jours de Noël, les investisseurs n'attendent pas grand-chose au pied du sapin cette année, l'année boursière leur ayant déjà réservé un gain de plus de 27% depuis le 1er janvier. L'indice CAC 40 est stable ce matin à 6020 points. Les dernières séances du mois de décembre se révèlent généralement calmes et les volumes traditionnellement faibles en cette période de 'trêve des confiseurs'. Cette semaine sera particulièrement courte, avec seulement deux séances pleines et une écourtée. La Bourse de Paris fermera demain à 14h30 pour la veille de Noël. En l'absence d'indicateurs économiques en Europe et aux Etats-Unis, les investisseurs s'intéresseront surtout à toute nouvelle information concernant les modalités de l'accord de 'phase 1' récemment trouvé entre les Etats-Unis et la Chine. Dans ce contexte, l'ambition de l'indice parisien pourrait se limiter à la préservation du seuil des 6000 points, avant d'entamer une nouvelle aventure en 2020. Il sera difficile, en tout cas, de faire aussi bien qu'en 2019. Avec une progression de 27,3% depuis le début de l'année, la Bourse de Paris reste en effet en passe de réaliser sa meilleure performance annuelle depuis 20 ans. En clôturant en hausse de 0,8% à 6021,5 points vendredi, le marché parisien a ainsi fini au plus haut de la semaine, du mois de décembre, de l'année, et a atteint de nouveaux sommets depuis juillet 2007. Du coté des valeurs, ArcelorMittal annonce un accord avec DryLog pour la vente d'une participation de 50% dans Global Chartering Limited (GCL), sa filiale de transport maritime, qui devient donc une coentreprise à 50-50. La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2019. Total annonce avoir signé un accord avec Apache Corporation en vue d'acquérir une participation de 50% et le statut d'opérateur du bloc 58, situé au large du Suriname, dans le prolongement des découvertes réalisées dans le bloc adjacent guyanais de Stabroek. Crédit Agricole SA et Santander annoncent la finalisation du rapprochement de CACEIS, filiale de services financiers de Crédit Agricole, avec Santander Securities Services (S3), toutes les conditions suspensives à l'opération ayant été satisfaites. Sanofi annonce son intention de lancer ce jour l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions Synthorx, au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.07%