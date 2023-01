Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: se repositionne au-dessus du support des 6.505 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 09:29









(CercleFinance.com) - La petite alerte baissière de vendredi, dernière séance de l'année 2022, est levée dès les premiers échanges de l'année 2023: le CAC se repositionne au-dessus du support court terme des 6.505 (du 23/12) mais cela n'inverse pas la tendance baissière court terme apparue après plusieurs échecs sous les 6.600Pts au cours de la dernière décade de décembre.

Le seuil à surveiller demeure donc 6.450, c'est à dire le plancher des 16 et 20 décembre.

En cas de rupture, le CAC40 s'en irait combler le 'gap' des 6.245 du 3 novembre puis tester le petit support des 6.200 (50% de retracement de la hausse du 29/09 au 13/12/2022).



Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.24%