CAC40: se replie vers 7450 pts après des PMI décevants information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,7% ce matin, autour des 7450 points, notamment pénalisée par les reculs de Teleperformance (-3%), Stellantis (-2,4%) et Vinci (-2,2%).



Une pause semble aujourd'hui se dessiner après que l'indice parisien a testé hier les 7500 points, suite à la publication d'indicateurs ayant montré une croissance supérieure aux attentes en zone euro au deuxième trimestre, ainsi qu'une inflation qui s'assagit.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de chiffres PMI en berne. Ainsi, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, s'est replié de 46,0 en juin à 45,1 en juillet, son plus bas niveau depuis mai 2020, et signale donc une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier français en juillet.



Cette nouvelle contraction a résulté des baisses de la production et des nouvelles commandes, pour un quatorzième mois consécutif. Parallèlement, les fabricants ont réduit leurs effectifs pour un deuxième mois de suite.



Pour la zone euro, à 42,7 en juillet contre 43,4 en juin, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, calculé par S&P Global, s'est replié pour un sixième mois consécutif en juillet, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle de la zone depuis mai 2020.



Si l'on exclut les périodes d'enquête coïncidant avec les mois de confinements imposés pendant la pandémie de Covid-19, il affiche également son plus faible niveau depuis la crise financière mondiale de 2008/2009.



Les opérateurs attendent désormais les résultats de plusieurs poids lourds américains de la trempe de Caterpillar, Merck et Pfizer qui doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street, en attendant les publications d'AMD et Starbucks ce soir après la clôture.



Sur le Vieux Continent, ce sont HSBC, bp, Diageo et Daimer qui ont présenté leurs performances ce matin.



Autre facteur de soutien, la tendance revient au calme sur le marché obligataire, où le rendement du Bund allemand à dix ans affiche un repli d'un point de base à 2,49%.



Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans se détend lui aussi, non loin de 3,95%, ce qui favorise le mouvement haussier sur les marchés d'actions.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Atos annonce avoir conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment (EPEI), prévoyant des négociations exclusives pour lui vendre sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations (TFCo) à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation.



Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de l'activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis à Oldcastle APG, une société du groupe irlandais CRH.



DBV Technologies publie un résultat du premier semestre 2023 en perte nette de 44,8 millions de dollars, contre une perte de 39,7 millions un an auparavant, du fait d'une augmentation des charges opérationnelles à 50,7 millions.