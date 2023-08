CAC40: se replie vers 7.300, W-Street lourd, taux en hausse information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - La lourdeur s'impose de nouveau en cette fin d'après-midi à la bourse de Paris qui enchaine une seconde séance de consolidation.

Le recul atteint de nouveau plus de 1,4% (vers 7.300) et le CAC se rapproche son plancher des 7.287 testé ce ce matin.

L'Euro-Soxx50 n'est pas mieux loti avec -1,5% vers 4.340 et on note une concordance avec l'accélération baissière de Wall Street : -0,7% sur le Dow Jones, -1,1% sur le S&P500 et -1,8% sur le Nasdaq.



A noter également ce regain de volatilité sur le FOREX avec un net repli de l'Euro face au Dollar : -0,3% vers 14H à 1,020, -0,8% à 17H vers 1,0925.



Le Dollar ne semble donc pas du tout affecté par la dégradation de la dette US qui perd son 'AAA' (par Fitch Ratings).

Cela indispose en revanche le marché obligataire avec des rendement repassés au-dessus des 4% pour les T-Bonds à 10 ans : +7,5Pts à 4,125% et plus de 5,50% sur le '6 mois'.

La FED va en effet tenter de mener à bien le plus programme d'émission de son histoire avec 1.800Mds (dont 1.000Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008 (il y eu entre temps plusieurs réformes fiscales très favorables aux ultra-riches).



Les investisseurs semblent également avoir été refroidis hier par les indices d'activité PMI signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle dans la zone euro depuis mai 2020.



Au chapitre économique, l'enquête ADP déjoue une nouvelle fois les pronostics avec une hausse plus forte que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis : +324.000 en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes (de +170 à +180.000) selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.

Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie, des pertes sont enregistrées dans l'industrie qui souffre de la hausse des taux.

Le Dollar Index se renforce de +0,4% à 102,75 du fait de la chute de -0,7% de la Livre, à noter également un nouveau plongeon des devises australes de -1 à -1,1% ($ néo-zélandais et $ australien).



Côté valeurs, la séance à Wall Street sera animée entre autres par les publications de Qualcomm, PayPal et Kraft Heinz.



Dans l'actualité des résultats en Europe, Ferrari, Siemens Healthineers et Telecom Italia doivent également publier leurs comptes.



Le marché pétrolier, qui est orienté à la hausse depuis plus d'un mois, retombe de -2% après publication des stocks de brut aux Etats-Unis: ils ressortent en baisse à 439,8 millions de barils à l'issue de la semaine du 24 juillet aux Etats-Unis... mais c'est moins qu'attendu.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bonduelle a publié hier soir un chiffre d'affaires groupe de 2 406,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2022-2023 clos le 30 juin 2023, en croissance de + 9,2 % en données publiées et + 5,0 % en données comparables par rapport à l'exercice précédent.



Ce matin, la société d'électronique Actia annonce avoir enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023, à 150,5 millions d'euros, portant son cumul sur le premier semestre à 288,7 millions, en augmentation de 16,2%.



Enfin, Solvay annonce que son fonds de capital-risque Solvay Ventures a investi dans Compact Membrane Systems (CMS), dans le cadre des efforts continus du groupe belge pour 'investir dans des solutions durables et développer son offre et son expertise dans ce domaine'.