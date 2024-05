Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: se replie à 8200 pts avant de nouveaux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,5% ce matin, autour des 8200 points, notamment pénalisée par Stellantis (-1,8%) et Schneider Electric (-1,4%).



Les investisseurs marquent une pause et s'interrogent toujours sur l'interprétation à faire des chiffres de l'inflation meilleurs que prévu aux Etats-Unis.



Ressortie à 3,6% au mois d'avril, l'indice des prix à la consommation CPI 'core' - qui mesure l'inflation hors alimentation et énergie - a ralenti pour s'établir à son plus bas niveau en deux ans.



'Si les marchés ont semblé soulagés que les données sur l'inflation, très surveillées, n'aient pas montré, comme en mars, une augmentation plus importante que prévu, nous considérons toujours ces données comme inquiétantes', tempère Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.



'Les Etats-Unis auront en effet besoin d'une décélération plus substantielle des prix des biens de consommation avant que la Réserve fédérale n'envisage d'assouplir sa politique monétaire', ajoute-t-elle.



Pour Deutsche Bank, l'essentiel est surtout que l'inflation 'aille dans le bon sens après les chiffres plus élevés publiés sur les trois premiers mois de l'année'.



La journée de jeudi sera rythmée par la publication de nouveaux indicateurs américains, dont les derniers chiffres de l'immobilier, les prix à l'importation et les inscriptions aux allocations chômage.



Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend nettement, autour de 4,33%, soit son plus bas niveau en un peu plus d'un mois.



Le dix ans allemand, référence de la zone euro, chute carrément à 2,41% dans l'optique de plus en plus sérieuse d'une baisse de taux de la BCE dès le mois prochain.



Les cours du pétrole poursuivent leur remontée dans le sillage de l'annonce d'un léger repli hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le Brent gagne 0,15%, autour des 83$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, l'équipementier automobile Valeo indique avoir acquis le 13 mai, 2.175.683 de ses propres actions au cours moyen de près de 11,50 euros.



Vallourec publie au titre du premier trimestre 2024 un BPA de 0,43 euro, contre 0,66 euro un an auparavant, ainsi qu'un RBE (résultat brut d'exploitation) en baisse de 27% à 235 millions d'euros, soit une marge en repli de 0,2 point à 23,7% du chiffre d'affaires.



Enfin, Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 34,8 milliards d'euros à fin mars 2024, en hausse de 8% sur 12 mois, dont des actifs générant des commissions (FPAUM) de 25,6 milliards (+8% sur un an).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.59%