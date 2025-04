CAC40: se rapproche des 7300 pts, Wall Street en vert information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 17:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un gain de 2,37%, à 7273 points, tirée par Eurofins (+4,7%), BNP Paribas (+4,4%) ou encore Teleperformance (+3,7%).



Outre-Atlantique, Wall Street confirme ses bonnes dispositions initiales, avec +1,2% pour le S&P500 et le Nasdaq.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds qui avaient connu leur pire semaine depuis 1988 (+50Pts) ne font pas vraiment machine arrière, avec un rendement de 4,44% pour le '10 ans' (-5,3Pts), 4,856% pour le '30 ans' (-2Pts) et 3,91% pour le '2 ans' (-4,4Pts).



En Europe, les OAT effacent -5,7Pts à 3,28%, les Bunds se détendent timidement de -0,3Pt vers 2,5250% (le 'spread' se resserre vers 77Pts de base)... la meilleure performance revient aux BTP italiens avec une soudaine détente de -22Pts vers 3,684%.



Les marchés d'actions et obligataires doivent composer avec l'incertitude quant aux décisions de l'administration Trump sur les droits de douane.



Les investisseurs ont cru à une embellie ce week-end en apprenant que les smartphones, les ordinateurs et les semi-conducteurs seraient exclus des nouveaux droits de douane prévus par Washington.



Mais Donald Trump est vite venu refroidir l'ambiance hier soir en manifestant son intention d'imposer des droits de douane sur les puces au cours des jours qui viennent (un taux de 20% sur les importations chinoises étant maintenu)..



Les intervenants perturbés par ces incohérences, qui se traduisent par des mouvements en yo-yo sur les places financières, ne sont probablement pas au bout de leurs peines et s'inquiètent de la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin.





Un autre facteur susceptible de perturber les marchés, c'est la chute de -5% du dollar en une semaine (il s'échangeait encore sous 1,14/E ce matin, à un creux de plus de trois ans).

Le Dollar stagne vers 1,13$/E.

Par ailleurs, les investisseurs vont prendre connaissance d'une séquence de résultats d'entreprises au titre du premier trimestre en espérant retrouver un peu de l'optimisme qui les caractérisait jusqu'à récemment.



Compte tenu du niveau élevé d'incertitude du moment, la Banque centrale européenne (BCE) devrait quant à elle décider, jeudi, de réduire une nouvelle fois son taux de dépôt de 25 points de base pour le ramener à 2,50%.



Un autre élément susceptible d'accroître la volatilité se déroulera jeudi, avec l'arrivée des 'trois sorcières', soit l'expiration de différents types de contrats de futures et d'options, qui débouche le plus souvent aussi sur un gonflement des volumes.



En raison des fêtes de Pâques, Euronext sera en effet fermée pour le Vendredi Saint tandis que la Bourse de New York gardera aussi portes closes vendredi pour 'Good Friday'.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vallourec (+4.7%) annonce être entré en négociations exclusives avec Aldebaran pour lui céder Serimax, sa filiale de solutions de soudage mécanique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 79 millions d'euros, dont un complément de prix de sept millions.



Le titre Rubis poursuit son redressement (+8%) après l'annonce que la Plantations des Terres Rouges, une société du groupe Bolloré, s'était renforcée au capital.



Enfin, Nexans (+5,2%) a annoncé lundi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 750.000 titres, soit un montant de 65 millions d'euros aux cours actuels, avec l'intention de les annuler.







