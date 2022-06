CAC40: se rapproche des 6.500 pts, Londres ferme ses portes information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 10:59

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne plus de 1%, autour des 6.485 points, en l'absence de Londres, fermée aujourd'hui et demain en raison des festivités organisées à l'occasion des 70 ans de règne d'Elisabeth II.



Dans ce contexte, la cote s'annonce peu animée en cette fin de semaine. Les investisseurs sont notamment privés des recommandations habituelles des grandes banques d'investissement, dont les équipes de recherche actions pour l'Europe sont basées à Londres.



Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole poursuivent leur correction, pénalisés par des informations du Financial Times selon lesquelles de l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, envisagerait d'augmenter sa production suite aux sanctions qui frappent actuellement la Russie.



Le brut léger américain perd actuellement 1,4% à 113,6 dollars, et le Brent de mer du Nord cède 1,2% pour revenir sous le seuil des 115 dollars.



Cette deuxième séance du mois sera marquée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, de la productivité et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis.



L'enquête ADP - qui paraîtra à 14h15 - préfigurera le rapport officiel sur l'emploi, très attendu, qui sera rendu public demain.



En Europe, les prix à la prix à la production industrielle, prévues à 11h00, devraient confirmer que l'inflation culmine dorénavant à des niveaux inédits depuis plus de 40 ans.



Dans ce contexte inflationniste, la prudence devrait encore rester de mise, les investisseurs rééquilibrant leur approche vis-à-vis du risque avec un penchant pour les valeurs défensives, de qualité et 'à faible bêta', c'est-à-dire les titres affichant une moindre volatilité comparée à celle du marché.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Rémy Cointreau publie au titre de l'exercice 2021-22 un BNPA part du groupe (hors éléments non récurrents) en progression de 52,8% à 4,52 euros. La maison de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros, en progression de 27,3% en organique.



Eurofins Scientific annonce la conclusion d'un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, pour finaliser une prise de participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire de tests alimentaires, de tabac et pharmaceutiques, en Arabie Saoudite.



Enfin, Saint-Gobain déclare s'attendre à ce que son résultat d'exploitation du premier semestre 2022 dépasse le niveau record de la même période en 2021 et à ce que sa marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.