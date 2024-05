Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: se raffermit comme la veille, dans le sillage taux US information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Tout comme lundi, la bourse de Paris (+0,8%) et les places européennes (+0,9%) accroissent leurs gains en amont de l'ouverture de Wall Street.

Le CAC40 qui tutoie les 8.060 bénéficie des gains STMicro (+3,5%), Pernod Ricard (+2,5%) ainsi que par les bancaires (+2% pour Société Générale, +1,6% pour BNP Paribas et Crédit Agricole).



Les indices US qui étaient anticipés stables ce matin ont rouvert en hausse de +0,15% à +0,2% (avec une homogénéité inhabituelle) et la détente des taux qui se poursuit rassure les investisseurs: les gains des valeurs US pourraient s'amplifier(même scénario que la veille).



Les T-Bonds US effacent -4Pts de rendement vers 4,446%, le '2 ans' stagne en revanche vers 4,82%, ce qui signifie que l'inversion de la courbe s'aggrave (signe technique précurseur de ralentissement économique).

Les dettes libellées en Euro effacent également -4Pts avec des OAT à 2,94% et des Bunds à 2,44%... les BTP italiens n'effacent que -1,5Pt vers 3,900%.



A la veille des jours fériés (Armistice et Ascension) et en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, la hausse des indices europée²ns s'e²xplique surtout par l'absence de vendeurs (1,1MdsE échangés en 6 heures et demi).

Dans ce contexte, certains stratèges commencent à s'inquiéter de la grande dépendance des places boursières aux performances des méga-caps technologiques.



'Les marchés actions présentent une forte concentration, axée sur les 'Sept Magnifiques' (31% de la 'capi' du Nasdaq), avec une importante dispersion des performances au niveau des titres', souligne Nanette Hechler-Fayd'herbe, analyste chez Lombard Odier.



'Historiquement, des niveaux de concentration aussi élevés ont souvent été suivis d'un retour à la moyenne, sur fond de correction boursière', prévient-elle.



Sur le front des statistiques, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,8% en mars dans lazoneeuroet de 1,2% dans l'UE, par rapport à février 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'Hexagone, le solde commercial de la France s'est amélioré légèrement en mars, selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi réduit à 5,47 milliards d'euros après 5,61 milliards en février.



Cette timide amélioration reflète une augmentation de 2,9% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à plus de 52,2 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de moins de 2,4%, à 57,7 milliards.

Le baril de pétrole de 'Brent' poursuit sa consolidation (-0,7%) vers 83$, le WTI tente de se maintenir au contact des 78$ sur le NYMEX.

Le Dollar perd quelques fractions contre l'Euro (-0,1%) vers 1,0780, l'Or se stabilise vers 2.320$/Oz.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Arkema dévoile un résultat net courant en baisse de 14,8% à 138 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit 1,84 euro par action, ainsi qu'un EBITDA en retrait de 4,6% à 350 millions, soit une marge d'EBITDA en légère progression de 0,5 point à 15%.



Bouygues publie un résultat net part du groupe de -146 millions d'euros pour le premier trimestre 2024, une perte creusée de 12 millions sur un an, mais un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) de 26 millions d'euros, en amélioration de 17 millions.



A l'occasion de la visite d'Etat en France de Xi Jinping, TotalEnergies fait part de la signature avec le groupe énergétique chinois Sinopec, d'un accord de coopération stratégique visant à approfondir leur collaboration, notamment dans les énergies bas carbone.



Enfin, Suez a annoncé la signature de trois accords stratégiques en matière de transition écologique avec ses partenaires chinois Envision, Chongqing Sanfeng Environment et Dongguan Water Group.







