CAC40 : se laisse distancer par W-Street, le $ sous 1,215/E

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La Bourse de Paris ne parvient pas à revenir à l'équilibre comme la veille (après une séance de consolidation à l'horizontal entre 5.555/5.570 durant 95% du temps): le CAC40 cède 0,15% à 5.574. Graphiquement, la configuration actuelle de l'indice laisse entrevoir un test rapide de la zone supérieure des 5620/5650 points, assurent ainsi les chartistes de Kiplink Finance. La chute du Dollar (-0,3% ce soir à 1,2145) ne semble inquiéter personne, le billet vert a inscrit un nouveau plus bas annuel à 1,2165/E. L'Euro-Stoxx50 duplique très exactement son effritement de la veille (-0,1% à 3.517) alors que Wall Street pulvérise une nouvelle série de records absolus. Le Dow Jones (+0,5%) refranchit les 30.000 (et culmine à 30.076), le S&P500 (+0,3%) bat un nouveau record absolu à 3.680Pts (contre 3.645 en intraday le 1er décembre), le Nasdaq (+0,7%) culmine à 12.430 dans le sillage de Tesla (+2,5%) dopé par un 'papier' de Goldman Sachs' qui rehausse son objectif de cours de +33% à 780$. Les acheteurs ont été remotivés par la révision à la hausse du PMI des 'services' en 2ème estimation selon IHS/Markit (activité anticipée du secteur tertiaire US) de 57,7 vers 58,4, puis par celle de l'indice PMI 'composite' (toujours selon IHS Markit) à 58,6 en décembre contre 57,9 en estimation 'flash'. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis (-75.000, c'est inespéré), selon le Département du Travail, pour s'établir à 712.000, contre 787.000 la semaine précédente (nombre d'ailleurs révisé de 778.000 en estimation initiale). La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 739.500, en recul de 11.250 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a chuté de -569.000 la semaine précédente, à 5,52 millions. Les investisseurs ont également pris connaissance de plusieurs indicateurs économiques majeurs ce matin en Europe. Les indices PMI définitifs d'IHS Markit concernant l'activité du secteur des services en Europe ont reculé pour la première fois depuis cinq mois, comme le signale l'indice PMI: repli de 50,0 en octobre vers 45,3, un niveau toutefois légèrement supérieur à son estimation flash (45,1). Le PMI des 'services' en France recule de 46,5 vers 38,8, conséquence logique du reconfinement et de la mise à l'arrêt de l'industrie des loisirs. En octobre 2020, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 1,5% dans la zone euro ainsi que dans l'UE, par rapport à septembre, selon les estimations corrigées des variations saisonnières d'Eurostat. Enfin, l'indice ISM des services aux Etats Unis, a légèrement reculé, à 55,9 contre 56 initialement, après 56,6 en novembre... ce chiffre étant éclipsé par le PMI IHS/Markit. Du coté des valeurs, Elior domine le SBF-120 avec +10,5%. Orange (-2,5%) finit inversement lanterne rouge du CAC40: l'opérateur annonce envisager de lancer une offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle sur les actions Orange Belgium qu'elle ne détient pas encore et, si les conditions sont réunies, une radiation éventuelle de la cote de ces titres à Bruxelles. S&P a abaissé la perspective de la note BBB de Vivendi à négative (au lieu de stable). ' Le projet de Vivendi de céder la moitié d'UMG pourrait, selon nous, affaiblir son profil d'activité, à moins d'acquérir de nouveaux actifs de qualité ' indique S&P. Rexel annonce une mise à jour de ses objectifs pour l'année 2020, anticipant désormais une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1%, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%. En outre, il table maintenant sur un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 millions d'euros. Alors que Solvay envisage de céder certaines de ses activités, Crédit Suisse estime qu'une telle restructuration représenterait ' un grand potentiel '. Crédit Suisse maintient par conséquent sa note de ' surperformance ' sur le titre Solvay et rehausse son objectif de cours de 90 à 104 euros. Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Imerys avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros, estimant que 'l'année 2021 constituera une année clé pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs et redevenir la pépite des minéraux industriels d'antan'.

