CAC40: se hisse vers 6.745Pts dans un vide sidéral

(CercleFinance.com) - Le CAC40 affichait jusqu'à +0,8% de hausse vers 17H20 avec moins de 2MdsE échangés. Une hausse 'funiculaire' totalement algorithmique avec 'personne en face' (dès que l'algo est enclenché et identifié, les vendeurs comme d'habitude disparaissent des carnets d'ordres: personne ne 'se met en face').

Le CAC40 a donc été remonté au contact de la zone de résistance oblique baissière moyen terme des 6.740, issue du zénith des 7.376Pts.

La prochaine résistance se situe vers 6.780Pts (ex-plancher des 24/01 et 23/02/2022).





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.70%