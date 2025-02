CAC40 : sans tendance, comme W-Street, plongeon des cryptos information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:54









(CercleFinance.com) - Aucune tendance n'émerge à la bourse de Paris avec un CAC40 oscillant autour des 8090 points, la volatilité étant éteinte (95% des échanges au sein d'une fourchette 8.080/8.100Pts).



Le CAC40 reste symboliquement dans le vert grâce au compartiment bancaire et la Société Générale (+3%), BNP-Paribas (+2%) et Accor (+1,9%) mais pénalisée par Bureau Veritas (-3,7%) et STMicro (-2,8%).



Hier, l'indice parisien avait reculé de 0,8%, et s'éloigne de son record historique des 8259,2 points, établi en mai dernier (situé 3% plus haut). c=



Outre-Rhin, le DAX40 qui prend 0,5% renoue avec les 22.500 et dépasse à présent ses meilleurs niveaux de la veille, vers 22.560Pts.

Wall Street vient de rouvrir sur une note indécise, avec un Dow Jones qui avance de +0,5% tandis que le Nasdaq en perd autant, le S&P500 évoluant proche de l'équilibre (vers 5.980Pts).



Si les indices européens et américains restent proches de leurs plus hauts historiques, rien ne paraît pour l'instant en mesure de dicter une trajectoire aux marchés d'actions.



Certes, la saison des résultats d'entreprises a été plutôt solide, mais elle commence désormais à toucher à sa fin et les investisseurs vont devoir chercher d'autres bonnes nouvelles pour soutenir le marché.



Les incertitudes entourant la santé de l'économie mondiales, l'absence de développements dans les questions commerciales et les facteurs géopolitiques incitent également les investisseurs à la prudence.



Dans ce contexte atone, il est difficile de prévoir d'où proviendra le prochain élément moteur, même si la tendance haussière ne semble pas être remise en cause à ce stade.



Les investisseurs auront davantage d'informations à se mettre sous la dent demain soir, avec la publication des résultats trimestriels très attendus du géant américain des puces pour l'IA, Nvidia.



'Le marché aura besoin de visibilité concernant la demande en puces, surtout après le choc DeepSeek', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les indices pourraient néanmoins avoir du mal à reprendre leur trajectoire favorable d'ici là, les investisseurs semblant davantage tentés de freiner leur appétit plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents.



Sur le marché des changes, l'euro a hésité 24H avant de repartir de l'avant face au Dollar : il gagne 0,3% et renoue avec les 1,0500$, 24H après les résultats sans grande surprise des élections en Allemagne (la seule vraie surprise, c'est la désintégration totale du FDP de Christian Lindner, allié puis en rupture avec Olaf Scholz, son parti n'a pas atteint la barre des 5%).

Du côté de l'obligataire, les Bunds allemands à 10 ans évoluent à 2,46% (-1,5Pt de base) tandis que l'OAT de même échéance est à 3,20% (-2,2Pts de base), soit un spread qui se contracte à 74 pb.



L'Or consolide juste sous ses sommets testés la veille, avec une once à 2.940$ (contre 2.952$ ce matin).

A noter une lourde chute du secteur des 'cryptos' avec une perte de -6% pour le bitcoin sous 87.00$, et de -11% sur l'Ethereum, le Doge Coin, le Cardano... et de -13% sur le Solana.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Bureau Veritas publie un BPA ajusté en hausse de 8,7% (+17% à taux de changes constants) à 1,38 euro au titre de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée de 16%, en amélioration de 11 points de base (+38 points de base à taux de change constant).



Dassault Systèmes indique que sa filiale Centric Software a signé un accord en vue d'acquérir Contentserv, fournisseur de solutions de gestion de l'information produit et de gestion de l'expérience produit, pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros.



Thales fait part du lancement de cortAIx au Royaume-Uni, pour les domaines de la défense et de la sécurité, initiative qui renforce l'écosystème de l'IA de confiance dans les environnements les plus difficiles et les plus contraignants.





