CAC40 : sans direction malgré 53ème record en force du S&P500

(CercleFinance.com) - Le CAC40 a fini en hausse de moins de 0,1% après être resté durant toute la séance prisonnier d'une fourchette 6.680/6.696, dans un volume ridicules de 1,7MdsE (à peine 1MdE échangé à 17H29) A noter que Bourse de Londres étant fermée aujourd'hui ('Summer Bank Holiday'), il manque quelques arbitragistes pour animer les échanges à Paris. L'Euro-Stoxx50 ne semble pas plus inspiré avec 0,2% de gain (l'indice 'accroche' la barre des 4.200 au final), malgré 2 nouveaux records battus 'haut la main' à Wall Street. Wall Street poursuit son ascension inexorable : 53ème record du S&P500 (+0,6% à 4.536) et le 32ème du Nasdaq (+0,9% à 15.260). Le S&P500 est donc bien parti pour un 7ème mois positif consécutif, ce mois d'août étant le plus prolifique depuis avril. L'intervention de Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole, a pleinement rassuré les marchés quant au risque de resserrement monétaire prématuré de la Fed. Après avoir évoqué en juillet un possible arrêt de la politique monétaire ultra-accommodante, le président de la Fed a donc apaisé les craintes indiquant ne pas voir, à l'heure actuelle, la nécessité d'interrompre son soutien à l'économie. Comme toujours, le début du mois de septembre (mercredi) s'annonce chargé en publications de statistiques de premier plan. Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement observés en fin de semaine et les économistes tablent en moyenne sur 800.000 postes créés en août. Des indicateurs d'activité dans les secteurs manufacturier et des services seront également publiés en fin de semaine. Là encore, les investisseurs attendent des signes montrant que la croissance se maintient à de très hauts niveaux. L'évolution de l'inflation continuera également d'être surveillée de près avec la parution, aujourd'hui, des derniers chiffres des prix à la consommation en Allemagne. Du côté des valeurs françaises, Valneva continue de s'envoler (+16% à 19E, nouveau record absolu à 19,59E) : un doublement de valeur en 1 mois se profile en cas de test des 20E, le titre affiche +80% en 6 séances. Sanofi annonce qu'un essai sur Dupixent a atteint tous ses critères d'évaluation, en faisant le premier médicament biologique permettant une réduction significative des signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère chez l'enfant, dès l'âge de six mois. En revanche, Bone Therapeutics plonge de 30% en début de séance après l'annonce que l'étude de phase III évaluant son viscosupplément amélioré JTA-004 dans l'arthrose du genou n'a pas atteint le critère d'évaluation principal ni par conséquent les critères secondaires clés. Le laboratoire annonce par ailleurs la renégociation des 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 (pour un montant de deux millions d'euros) envers Patronale Life en un prêt aux mêmes conditions de remboursement que l'accord passé avec la BEI. Enfin, l'Olympique Lyonnais fait part du transfert de son international ivoirien, Maxwel Cornet, au club anglais de Burnley (Premier League) pour un montant de 15 millions d'euros, dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée sur cette opération.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.08%