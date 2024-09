Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: s'envole vers 7700Pts grâce au secteur du luxe information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse grâce au secteur du luxe (LVMH et Kering +6,4%, Hermès +5,5%). L'indice CAC40 progresse de 1,4% vers 7670 points après l'accès de faiblesse de la veille.



Fidèle à ses mouvements contradictoires des derniers jours, le marché parisien s'était replié de 0,5% vers 7565 points hier, victime de prises de bénéfices suite aux gains de 1,3% engrangés mardi.



Après le solide rebond signé ces deux dernières semaines, dû à l'action accommodante de la BCE et de la Fed, les investisseurs reprennent position sur les marchés.



Depuis son plancher annuel du 6 août, le CAC a repris plus de 7,5%, ce qui reflète un optimisme certain concernant l'évolution des taux, mais aussi sur un atterrissage en douceur de l'économie dans les prochains mois. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice parisien effiche désormais un gain de 0,7%.



Comme l'ont montré hier les dernières perspectives de l'OCDE, le chemin à venir reste incertain au vu des risques importants qui subsistent toujours autour d'une économie mondiale en plein 'tournant'.



Dans ce contexte, les opérateurs de marché vont guetter, aujourd'hui, la troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre, qui s'accompagnera des commandes de biens durables en août et des inscriptions aux allocations chômage.



Alors que bon nombre de stratèges estiment que les marchés d'actions pourraient avoir du mal à progresser dans les semaines qui viennent, les investisseurs espèrent que ces chiffres constitueront le catalyseur espérer pour soutenir la tendance.



L'approche de l'indice 'core PCE', la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, attendu demain aux Etats-Unis, devrait toutefois limiter la prise de risque.



Les craintes sur l'inflation se sont apaisées dernièrement après plusieurs statistiques rassurantes, mais pourraient refaire surface en cas de mauvaise surprise.



Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell, parlera cet après-midi des conditions économiques à l'occasion d'une conférence organisée par la Réserve fédérale de New York.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tend pour repasser au-dessus de 3,78%, ce qui montre selon certains observateurs que les opérateurs craignent que la Fed ait frappé 'trop vite et trop fort'.



Le Bund allemand de même échéance, taux de référence pour la zone euro, se détend légèrement autour de 2,17%.



Du côté des devises, le dollar tente de rebondit vers 1,1150 face à l'euro après avoir testé hier un nouveau plancher, au-delà de 1,12.



Les deux contrats de référence sur le brut perdent du terrain, pénalisés par les espoirs d'une trêve au Proche-Orient alors que la perspective d'une reprise de la demande avec le plan de relance chinois a fait long feu.



Le baril de Brent lâche 2,4% à 71,9 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,5% à 68,3 dollars, repassant du même coup sous son support très suivi des 70 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.