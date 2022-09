CAC40: s'envole vers 6.170Pts après deux statistiques US information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 17:44

(CercleFinance.com) - L'indice CAC40 refranchit haut la main le cap des 6.100 et se réinstalle en fin de séance vers le niveau des 6.170 pour invalider le signal baissier de mercredi et jeudi.



Le bilan sur la semaine redevient beaucoup plus présentable: le CAC40 repasse de -4% à -1,6% en 24H.



A Wall Street, les 3 principaux indices gagnent +1% en moyenne et les scores sont très homogènes: une accélération à la hausse s'est produite après la publication des commandes à l'industrie aux Etats-Unis. Elles ont baissé de -1% au mois de juillet, reflétant une tendance au ralentissement dans l'activité manufacturière selon les données publiées par le Département du Commerce.



Les économistes tablaient au contraire sur une augmentation de 0,2%, après un gain de +1,8% le mois précédent.



Ce repli, qui met fin à une série de neuf mois consécutifs de hausse, est notamment dû à un recul des commandes de turbines et de générateurs pour le secteur de l'énergie et à une chute des commandes d'avions militaires.



Les stocks s'inscrivent en hausse de 0,1%, tandis que les livraisons ont baissé de 0,9%, faisant ressortir un rapport des stocks aux livraisons de 1,47, contre 1,46 en juin.



Le 'NFP' publié à 14H30 avait également reçu un bon accueil car plutôt conforme aux attentes (amorce de modération sur le marché du travail).



L'économie US a généré +315.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier (+308.000 emplois dans le secteur privé).



Le chiffre de juillet n'a pratiquement pas été révisé (à 526.000 contre 528.000 annoncé initialement) mais celui de juin a été minoré de -105.000, à 293.000.



Le chiffre du mois d'août est largement conforme aux attentes qui s'inscrivaient majoritairement dans une fourchette 300.000/320.000.



La surprise provient du taux de chômage qui est remonté à 3,7% (contre 3,5%). Le taux de population active reste à 62,4%, les salaires horaires progressent modérément de +0,3%.



'L'histoire des cycles économiques suggère que pour faire baisser l'inflation, il faut en passer par des destructions d'emploi et une remontée significative du chômage', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



'A ce jour, même si la Fed a déjà relevé ses taux directeurs de 225 points de base, rien de tel ne s'est produit', souligne la banque privée. Et le NFP d'août n'annonce pas de renversement radical de la dynamique économique US.



Parallèlement, l'euro remonte au-delà de la parité avec le Dollar (+0,7% à 1,0025), le pétrole grimpe de +2,6% à Londres (vers 94,6$) et les rendements obligataires se détendent nettement : l'OAT efface -5Pts à 2,13%, le Bund -5,5Pts à 1,51% et le T-Bond 2032 -5Pts à 3,215% (le '30 ans' se détend de 3,54% vers 3,51%).



Dans leur dernier point de marché, les équipes de Kiplink Finance décrivent malgré tout un contexte de marché 'beaucoup trop pesant' pour espérer un rebond probant.



'La dégradation du scénario économique depuis ces deux dernières semaines replace l'indice parisien en position délicate', estime la société de gestion parisienne.



Dans l'actualité des sociétés, Société Générale (+4,7%) amplifie le rebond du marché parisien ce vendredi dans la foulée d'un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de Bank of America.



Dans une note de recherche parue dans la journée d'hier, les équipes de BofA indiquent avoir relevé leur recommandation sur la valeur, portée de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 28 à 35 euros.



Total Energies se redresse de +2,7% dans le sillage du baril (+2,4% sur le WTI sur le NYMEX).



Air Liquide confirme sa volonté de se désengager de Russie, et avoir signé avec l'équipe dirigeante locale une lettre d'intention visant à lui transférer ses activités dans ce pays sous forme d'un MBO (management buy out).



Goldman Sachs a dégradé ce matin son conseil sur le titre Air Liquide, ramené de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 174 à 124 euros. L'intermédiaire financier dit juger la valorisation du spécialiste des gaz industriels comme 'trop riche' au vu du ralentissement de l'activité qui se profile dans l'industrie.



Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du groupe de matériaux de construction. Le groupe annonce également être entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs.