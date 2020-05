Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : s'enfonce sous 4400 plombé par Sté Générale & Unibail Cercle Finance • 13/05/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-1,9% à 4.390) dérive latéralement au sein d'un étroit corridor depuis 9H15 -entre 4.380 et 4.310, dans des volumes à peine plus étoffés que la veille: 1MdE échangés contre 0,9MdsE la veille au bout de 6 heures de transaction. La zone des 4.370, testée brièvement ce matin s'impose une fois de plus comme support court -et bientôt- moyen terme. Toutes les places européennes s'affichent dans le rouge ce mercredi (environ -1,5%), au lendemain d'un sévère contre-pied baissier à Wall Street, où, comme en Europe, les incertitudes sur les modalités et le rythme de la réouverture des grandes économies occidentales inquiètent. Rappelons que la Bourse de New York a subi une véritable douche froide hier, avec une accélération des dégagements dans les dernières minutes ayant conduit les trois principaux indices à perdre 2% en moyenne: les indices US devraient rebondit de 0,6 ou 0,7% à l'ouverture. L'un des facteurs déclenchant de la correction a été une conférence de presse d'Anthony Fauci, le conseiller de la Maison Blanche pour les question de santé publique, qui a estimé que la réouverture immédiate des écoles aux Etats-Unis risquait d'avoir 'des conséquences très graves', une formulation qui n'a pas manqué d'alarmer Wall Street. Du côté des statistiques du jour, le PIB du Royaume Uni a chuté de 2% en volume au premier trimestre 2020 en rythme séquentiel, sa plus forte baisse depuis celle observée au quatrième trimestre 2008, selon la première estimation publiée ce matin par l'office national de statistiques... mais cette contraction peut sembler bénigne en comparaison des autres économies continentales, le confinement ayant été plus tardif. La production industrielle du Royaume Uni a plongé de 4,2% sur les trois premiers mois de l'année 2020 par rapport au trimestre précédent (le double en moyenne en Europe), avec une contraction de 4,6% du secteur manufacturier proprement-dit et un plongeon de 11,5% du secteur minier. Côté chiffres, le 'PPI' (les prix à la production) chutent de -1,3% contre -0,5% estimé, l'inflation 'core' (hors élément volatils) s'avérant négative de -0,3% (consensus : -0,1%). Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Lacroix Group annonce un chiffre d'affaires de 238,7 millions d'euros sur le premier semestre 2019-20 (du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020), stable en comparaison annuelle. À périmètre constant, l'activité affiche un repli de 3,5%. On assiste par ailleurs au réveil de l'Or (+1% à 1.718$) avant une intervention de Jerome Powell dont Wall Street espère un impact positif sur les indices boursiers. Les investisseurs prendront connaissance, en fin d'après-midi, ddes stocks de pétrole américains: dans l'attente, le 'Brent' prend +2% à 30,1$ à Londres, il reste inchangé à 25,8$ sur le NYMEX. Suez indique que son assemblée générale, tenue le 12 mai à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont le versement en numéraire d'un dividende de 0,45 euro par action, qui sera détaché le 18 mai et mis en paiement le 20 mai. Côté valeurs, Sté Générale enfonce son plancher annuel des 12,8E et décroche de -4% vers 12,2E. Unibail Rodamco (-5%) plonge sous les 50E et même l'ex-plancher des 45,2E du 3 avril. Orange annonce que depuis le 11 mai, 176 boutiques (soit 30% des points de vente) ont rouvert dans les grandes villes de France grâce à des salariés volontaires. D'ici la fin mai, il prévoit l'ouverture de la quasi-totalité des boutiques du territoire.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.26%