Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : s'enfonce dans le rouge, teste les 5360Pts Cercle Finance • 05/03/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Symbole de la volatilité ambiante, la Bourse de Paris s'est enfoncée dans le rouge, après une ouverture en territoire positif, les investisseurs tentant de nouveau de relativiser le risque de marché lié à l'épidémie de Covid-19. Le CAC 40 recule de -1,9% et revient ainsi sur le niveau des 5.360 points. 'Sur ces niveaux de volatilités, la moindre faiblesse d'évolution positive pourrait ramener l'indice CAC 40 sur les premiers supports sensibles à 5.360 et 5.285 points', estiment les équipes de Kiplink. Rappelons qu'hier, le marché parisien avait évolué de façon erratique jusqu'au coup de cloche final, mais avait toutefois réussi à terminer la séance autour de ses plus hauts du jour, en s'adjugeant plus de 1,3% à 5.463 points. Wall Street semblait également avoir retrouvé un second souffle mercredi avec la parution d'un indice ISM des services ressortis en forte hausse alors qu'une légère baisse était anticipée à 55. Cet indice rassurant sur l'activité dans le secteur tertiaire a ainsi pris à contre-pied les anticipations d'un ralentissement lié aux effets du coronavirus. A ce sujet, les intervenants suivront avec attention les indicateurs économiques du jour (productivité, inscriptions aux allocations chômage, commandes à l'industrie) avec l'espoir que ces chiffres démontrent une certaine résilience de l'économie américaine face au plongeon de l'activité en Chine. Dans l'actualité des valeurs, JCDecaux publie au titre de l'exercice 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 34,6% à 265,5 millions d'euros, et un résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en croissance de 11,7% à 385,2 millions. Airbus envisagerait de baisser la production de ses A330neo, selon Bloomberg. Son plus important client sur ce modèle AirAsia X souhaiterait décaler les livraisons de ses avions en raison de l'impact du coronavirus indique l'agence de presse. Le groupe Alstom annonce avoir remporté, en tant que leader d'un consortium, un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d'infrastructures d'électrification, dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d'une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. STMicroelectronics a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Exagan, une entreprise française à la pointe de l'innovation dans le nitrure de gallium (GaN). Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans KI NO BI Kyoto Dry Gin, investissement qui sera principalement consacré à la construction d'une nouvelle distillerie de gin ultra-premium KI NO BI.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.32%