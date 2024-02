Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: s'approche des sommets, bien aidé par URW information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 11:03









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 0,6% ce matin, autour des 7660 points, tirée par URW (+6,1%), Kering (+3,5%) ou encore Stellantis (+2,3%).



Les investisseurs digèrent encore la pluie de résultats trimestriels du début de matinée, avec notamment les publications ArcelorMittal, Crédit Agricole, Kering, Publicis ou encore Société Générale.



En début d'après-midi, la publication de la statistique des inscriptions au chômage aux Etats-Unis pourrait confirmer l'hypothèse d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine.



A Wall Street, les investisseurs paraissent toujours aussi convaincus de la matérialisation d'un scénario de type 'Boucle d'or', ce qui les incite à continuer à se tourner vers les marchés d'actions.



La prudence l'emporte malgré tout sur le compartiment obligataire, où les investisseurs continuent de digérer - assez difficilement - les dernières déclarations de Jerome Powell et Neel Kashkari.



Les deux hauts dignitaires de la Fed ont repoussé l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de deux à trois baisses de taux envisagées en 2024, à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste.



Conséquence, le rendement des emprunts du Trésor américain se tendent de nouveau, celui du papier à dix ans atteignant 4,11%. En Europe, le Bund à 10 ans, référence de la zone, s'approche des 2,3%.



Notons que le Brent cède 0,4%, autour de 79,1$ le baril, tandis que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,077$/euro .



Dans l'actualité des sociétés françaises, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) s'arroge plus de 6% ce matin après avoir publié au titre de 2023 un RNRAPA (résultat net récurrent ajusté par action) en hausse de 3,3% à 9,62 euros, supérieur à ses prévisions, ainsi qu'un EBE de 2,2 milliards, en croissance de 6,7% à périmètre constant.



Crédit Agricole (-5,9%) annonce porter son dividende 2023 à 1,05 euro par action (+24% en comparaison annuelle, hors rattrapage 2019) pour un BPA sous-jacent en hausse de 6,5% à 1,80 euro sur l'année écoulée, ainsi qu'un ROTE sous-jacent stable à 12,6%.



Société Générale publie au titre de l'année 2023 un résultat net part du groupe en croissance de 36,6% à 2,49 milliards d'euros et un ROTE amélioré de 1,7 point à 4,2%, malgré un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 28,2% à 6,58 milliards.



ArcelorMittal publie un Ebitda du groupe, l'indicateur le plus suivi par le marché, de 1,27 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,26 milliard l'année précédente et bien au-delà de la prévision moyenne des analystes, qui tablaient sur 1,2 milliard de dollars.



Kering, maison-mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta, dévoile un résultat net part du groupe récurrent en baisse de 18% à 3,06 milliards d'euros au titre de 2023, avec une marge opérationnelle courante de 24,3%, contre 27,5% en 2022.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.49%