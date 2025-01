CAC40: s'approche des 7500 pts, légère détente des taux information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1% ce matin, autour des 7475 points, notamment tirée par Michelin (+3,4%) et Teleperformance (+3,3%).



Les investisseurs semblent rassurés par des informations circulant outre-Atlantique selon lesquelles les équipes de Trump prépareraient 'un plan d'imposition progressive' en matière de tarifs douaniers.



Pour rappel, cette question préoccupe les marchés depuis l'élection du Républicain qui fait craindre le retour d'une guerre commerciale qui impacterait, entre autres, les sociétés exportatrices européennes.



En attendant d'en savoir plus - Trump sera investi le 20 janvier - les marchés prendront connaissance demain des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.



Les ventes de détail pour le mois de décembre, attendues jeudi, offriront également un éclairage intéressant sur l'état actuel de la conjoncture Outre-Atlantique.



'Si l'inflation de base sur un an dépasse le consensus de 3,3% et si les ventes au détail progressent moins que les 0,6% espérés par le marché, les anticipations d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed vont se renforcer, ce qui viendrait soutenir le dollar et porter le rendement des Treasuries à dix ans au-delà de la barre de 4,80%', prévient Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



La parution, aujourd'hui à 14h30, des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de décembre fournira aux investisseurs une première idée de ce qui les attendra demain avec l'indice CPI.



Sur le marché obligataire, le rendement des T-Bonds US à dix ans évolue à 4,77% (-3pts). Les tensions sur les taux n'affectent pas que les emprunts américains, puisque le rendement des Bunds à dix ans se détend vers 2,58% tandis que celui des OAT françaises est à 3,44%, ce qui conduit le 'spread' France/Allemagne à 86 pts.



Du côté des changes, l'euro stagne face au billet vert autour de 1,0260$/E.



Enfin, le baril de Brent poursuit sa hausse: il gagne près de 0,2%, vers 81$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group fait part de la signature d'un accord-cadre entre sa marque Mobilize et Free To X, filiale d'Autostrade per l'Italia dédiée à la recharge rapide, pour développer des infrastructures de recharge rapide en Italie.



Worldline a annoncé mardi avoir étendu son partenariat existant avec le groupe bancaire belge KBC, auquel il continuera de fournir ses services d'émission de cartes.



Enfin, Quadient indique avoir été sélectionné par une agence gouvernementale américaine pour moderniser son infrastructure d'automatisation du courrier dans le cadre d'un contrat d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.