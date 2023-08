Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: s'approche des 7300 pts, la Chine rassure information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,8% ce matin, autour des 7290 points, les investisseurs semblant rassurés par l'adoption de nouvelles mesures de soutien à l'économie en Chine.



L'annonce par Pékin d'une réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières afin de revigorer les marchés des capitaux et stimuler la confiance des investisseurs apaise en partie les craintes d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale.



La séance du jour s'annonce calme en raison d'un agenda allégé aussi bien du côté des résultats d'entreprise que des statistiques économiques, d'autant que la Bourse de Londres restera fermée pour le 'Summer Bank Holiday'.



Mais les doutes sur la croissance mondiale devraient rester le fil rouge de la semaine sur les marchés, avec plusieurs statistiques attendues, dont les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis vendredi, toujours très suivis.



Au programme également, une première estimation très attendue des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'août, qui tombera jeudi.



Ce lundi, le rendement des Treasuries à dix ans reflue vers 4,23%, après avoir grimpé au-delà des 4,36% la semaine dernière, un niveau inexploré depuis 16 ans.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se maintient autour de 2,56%, ce qui semble mettre fin à ses mouvements de yo-yo des dernières semaines.



En dépit des craintes sur la croissance mondiale, les cours du brut évoluent en légère hausse lundi, soutenus par les nouvelles encourageantes en provenance de Chine.



Le baril de Brent évolue à plus de 84,6 dollars le baril (+0,2%) et celui de brut léger américain au-dessus de 80 dollars (+0,3%).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Casino a annoncé vendredi soir que le Tribunal de commerce de Paris se prononcerait dans le courant du mois de septembre sur les demandes de délais de grâce relatives aux obligations qu'il a émises.



TotalEnergies annonce ce matin poursuivre son engagement vis-à-vis de ses clients automobilistes qui garantit que le prix du diesel et de l'essence ne dépassera pas 1,99 euro le litre dans l'ensemble de ses 3400 stations-service en France jusqu'à la fin de l'année.



Plastic Omnium annonce la construction de la plus grande usine américaine de stockage d'hydrogène à Grand Blanc Township, dans l'Etat du Michigan, pour fournir 'un grand constructeur automobile américain' sans en préciser le nom.







Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.55%