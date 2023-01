CAC40: s'approche des 7100 pts avant la croissance US information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 0,6% ce matin, autour des 7090 points, notamment tirée par la hausse de STMicro qui s'arroge près de 7% après l'annonce d'un résultat net 2022 presque doublé par rapport à 2021 (voir plus bas).



Les investisseurs attendent la publication, en début d'après-midi, des premiers chiffres de la croissance américaine au quatrième trimestre qui apportera une vision plus claire de la santé actuelle de l'économie américaine.



Les économistes prévoient en moyenne un ralentissement à 2,6% de la croissance du PIB US en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2022, après une croissance de 3,2% au deuxième trimestre.



La saison des résultats, jusqu'ici décevante, devrait également continuer d'orienter la tendance, les investisseurs prenant conscience de l'impact du ralentissement économique mondial sur les comptes des entreprises.



Tesla a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, mais le tassement de ses marges bénéficiaires témoigne d'un contexte de marché de plus en plus difficile.



Des groupes de la trempe de Visa, LVMH, Mastercard, SAP, Intel, STMicroelectronics ou Nokia doivent également dévoiler leurs performances aujourd'hui.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli autour de 3,46%, sous la zone des 3,50% considérée par certains investisseurs comme un niveau technique important.



La tendance est plus calme en Europe, où les taux poursuivent leur 'statu quo' de la veille.



Dans l'actualité des sociétés, STMicroelectronics a donc publié un résultat net presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars, et une marge d'exploitation en hausse, passant de 19% à 27,5% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires du fabricant franco-italien de semi-conducteurs a augmenté de 26,4% à 16,13 milliards de dollars.



Getlink dévoile un chiffre d'affaires de près de 1,61 milliard d'euros en 2022, soit une hausse de 107% à taux de change constant par rapport à 2021, 'définissant un nouveau plus haut historique depuis la création du groupe'.



SES-imagotag affiche pour l'année 2022, un chiffre d'affaires en progression de 46,4% à 619,1 millions d'euros, niveau de ventes annuelles le plus élevé dans l'histoire du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la distribution.



Enfin, Air Liquide a annoncé jeudi avoir signé un nombre 'record' de 52 nouveaux contrats dans la production de gaz sur site dans l'industriel marchand en 2022. Le nombre de contrats à long terme liés à des installations sur site signés chaque année par Air Liquide a ainsi doublé entre 2015 et 2022.