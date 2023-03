Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: s'approche des 7100, accalmie sur le secteur bancaire information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,8% ce matin, autour des 7070 points, dans un contexte d'apaisement des craintes sur les valeurs bancaires, après les lourds décrochages de la semaine passée.



Si la peur a reflué, les marchés ne sont pour autant pas revenus à l'état d'esprit observé avant la correction des valeurs bancaires.



Les analystes restent donc prudents quant à la perspective d'un redressement durable, s'attendant plutôt à un chemin parsemé d'embûches au vu des incertitudes entourant la santé de l'économie et l'évolution des politiques monétaires.



La séance de lundi devrait rester calme grâce à un agenda vide de tout indicateur économique, mais la semaine à venir pourrait apporter un peu de clarté sur bon nombre de sujets.



L'un des éléments à surveiller au cours des prochains jours sera une nouvelle fois l'évolution de l'inflation, qui reste l'une des principales préoccupations des marchés.



Les investisseurs seront à l'affût de nouveaux signes de tensions sur les prix avec la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui seront suivis vendredi par ceux des prix à la consommation mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux Etats-Unis.



Dans l'ensemble, les acteurs de marché se disent que les récentes tensions apparues dans le secteur bancaire vont contribuer à resserrer les conditions financières, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part des banques centrales.



Mais les sévères turbulences essuyées par le secteur bancaire pourraient aussi accroître significativement les risques de récession.



Dans l'immédiat, le rebond des Bourses européennes devrait s'inscrire dans le sillage du mouvement de hausse amorcé par Wall Street vendredi, et qui s'est en partie propagé à l'Asie ce lundi.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Orpea annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation initiale fixée à deux mois, qui pourra être renouvelée de deux mois sans excéder au total quatre mois maximum.



Latécoère publie un résultat net des activités poursuivies de -86,7 millions d'euros pour 2022, contre -110 millions pour l'année précédente, et un EBITDA récurrent de -8,5 millions d'euros, en très nette amélioration de 23,7 millions.



Vinci annonce que sa filiale Seymour Whyte a remporté deux nouveaux projets d'infrastructures de transport routier stratégiques dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, projets représentant un montant total d'environ 240 millions d'euros.



Enfin, le Ministère français des Armées indique que la DGA (direction générale de l'armement) a prononcé, le 13 mars, la qualification du standard F4.1 (première brique du standard F4) de l'avion de combat Rafale construit par Dassault Aviation.





