Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CAC40: s'approche des 6600 points après parution des PMI information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 10:43

(CercleFinance.com) - Après avoir conclu vendredi sa pire année boursière depuis plus de 10 ans (le recul annuel a atteint les 9,5%), la bourse de Paris débute 2023 sous de meilleurs auspices avec une hausse de 1,5%, autour des 6570 points.



Les investisseurs veulent maintenant oublier l'exercice écoulé (outre-Atlantique, le S&P 500 a cédé plus de 19% en 2022) et espèrent une éclaircie sur les marchés en 2023 - ce qui est encore loin d'être acquis, au regard des conditions actuelles.



Si les marchés ont mieux terminé l'année 2022 qu'ils ne l'avaient commencée, l'incertitude reste élevée, notamment au vu des signes grandissants du ralentissement économique mondial. Tous les regards seront rivés sur l'inflation, qui semble désormais proche de son pic, si elle ne l'a pas déjà atteint.



L'atténuation des tensions inflationnistes pourrait conduire les grandes banques centrales à ralentir, voire à mettre fin à leur cycle de durcissement monétaire, ce qui pourrait signifier que les actifs à risque pourraient regagner un peu de leur attrait.



Les échanges devraient toutefois rester peu étoffés en l'absence de nombreux participants en cette semaine du Nouvel An.



Les opérateurs présents ont déjà pu prendre connaissance de plusieurs statistiques ce matin.

Ainsi, la contraction de l'activité du secteur manufacturier s'est légèrement atténuée en décembre mais la situation économique n'en demeure pas moins incertaine, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achats.



Son indice composite des acheteurs PMI S&P Global s'est ainsi redressé à 49,2 le mois dernier, contre 48,3 en novembre, mettant en évidence un ralentissement de la contraction lors de la fin d'année 2022.



De son côté, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est maintenu sous les 50 du sans changement en décembre 2022, mais s'est légèrement redressé de 47,1 en novembre à 47,8, mettant ainsi en évidence un ralentissement de la contraction en fin d'année.



Enfin, selon les données de la plateforme automobile, avec 158 027 immatriculations, le marché français des voitures particulières neuves s'est montré stable (-0,06% en données brutes) le mois dernier par rapport à décembre 2021.



Dans l'actualité des sociétés, Navya a annoncé vendredi soir la démission avec effet immédiat de la présidente de son directoire Sophie Desormière, ce qui entraînait une forte hausse de son titre ce lundi matin à la Bourse de Paris.



Le groupe Société Générale annonce avoir réalisé, le 1erjanvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SGest désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe.



Enfin, Valneva a annoncé, en toute fin de semaine dernière, des nouvelles données mitigées au sujet de l'utilisation comme rappel hétérologue de son vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001. En effet, dans cette étude, la dose de rappel n'a généré qu'une augmentation marginale de la réponse des anticorps neutralisants.