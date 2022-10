CAC40: s'approche des 6300 pts, nombreux résultats attendus information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine tonitruant (+1,6% lundi suivi de +1,9% hier), la bourse de Paris poursuit sa hausse sur un rythme plus timide. L'indice parisien gagne actuellement près de 0,3%, autour des 6270 points



Alors que la saison des résultats qui bat actuellement son plein avait apporté, jusqu'ici, son lot de satisfactions, les performances dévoilées hier soir par Microsoft et Alphabet incitent à la prudence.



Le géant américain des logiciels perd ainsi 7% en cotations après-Bourse après avoir déçu dans ses prévisions, malgré la vigueur non démentie de son activité dans le 'cloud'.



La maison-mère de Google cède elle aussi près de 7% en préouverture suite à des résultats en demi-teinte, marqués par une dynamique favorable dans le 'cloud' mais aussi par un ralentissement des recettes publicitaires du fait d'une conjoncture économique plus difficile.



Ces publications décevantes de Microsoft et Alphabet, deux baromètres de l'activité aux Etats-Unis, sont venues s'ajouter à divers sujets d'inquiétudes, allant de l'envolée de l'inflation à la politique de la Fed.



Sur le plan des statistiques, la journée sera marquée par l'annonce, aux Etats-Unis, des ventes de logements neufs pour le mois de septembre et des stocks de pétrole pour la semaine écoulée.



Enfin, dans l'actualité des sociétés, Thales fait part d'un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en croissance organique de 6,4% (+9,6% au total), ainsi que de prises de commandes de 15,4 milliards, en hausse organique de 41% (+45% au total).



Atos affiche un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 5,7%, sa croissance à taux de change constants étant repassée en territoire positif à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%.



Pour l'ensemble de 2022, Dassault Systèmes confirme une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%, mais augmente son objectif de BNPA non-IFRS, à une fourchette comprise entre 1,12 et 1,14 euro, soit 18 à 19% de croissance.



Enfin, TotalEnergies annonce la création d'une joint-venture avec Casa dos Ventos (CDV), premier développeur renouvelable du Brésil, en vue de développer, construire et exploiter le portefeuille de projets renouvelables de Casa Dos Ventos.