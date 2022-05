CAC40: s'approche des 6.600 pts, malgré l'absence de WStreet information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 10:50

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne un peu moins de 1% ce matin, autour des 6.570 points, alors que la journée est marquée par la fermeture de Wall Street, en raison du Memorial Day.



Dans ce contexte, les investisseurs devraient se focaliser aujourd'hui sur les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, en attendant la parution, cette semaine, de plusieurs indicateurs qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale.



Les acteurs de marché surveilleront avec une attention toute particulière les chiffres de l'emploi américain, qui seront dévoilés vendredi.



Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai, attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 2,2% lundi, soutenu par les gains enregistrés vendredi à New York et par l'annonce d'un plan d'action en faveur de la reprise économique à Shanghai.



Dans le but de coordonner le contrôle de l'épidémie de Covid, la plus grande ville chinoise a annoncé qu'elle allait favoriser la reprise de la production dans tous les secteurs de l'industrie.



L'idée est d'accentuer les mesures de prévention et de désinfection des entreprises afin de stabiliser les chaînes de production et de faciliter les canaux de logistique et de transport nationaux et internationaux.



En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 0,3% suite à ces annonces et la Bourse de Shanghai a repris près de 0,2%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Enovacom, la filiale santé d'Orange Business Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile Nomadeec.



Getlink fait part du bon déroulement de la première semaine d'exploitation commerciale de son interconnexion électrique ElecLink, marquée par la tenue des premières enchères et les premiers transferts d'électricité.



Enfin, Euroapi annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules lipidiques.