CAC40 : s'aligne sur W-Street à +1,6%, Tesla stratosphèrique Cercle Finance • 04/02/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le CAC 40 (+1,6% à 5.925) accélère son redressement dans le sillage de Wall Street avec des indices US qui affichent des hausses supérieures à +1,5% en moyenne (+450Pts sur le Dow Jones qui aligne sa 4ème progression en 5 séances). 'L'indice CAC 40 reste en phase de correction avec un premier niveau d'assise à 5.750 points soit la base inférieure de la moyenne mobile à 90 jours. A scénario positif, un net rebond technique sur ce support majeur des 5.750 points pourrait occasionner un véritable changement de configuration à court terme', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des données statistiques du jour, le solde général d'exécution du budget de l'État français s'établit à -92,8 milliards d'euros au 31 décembre 2019, contre - 76 milliards à fin décembre 2018, d'après les données communiquées par le Ministère de l'Action et des Comptes Publics. 'Ce déficit budgétaire est conforme aux résultats provisoires communiqués le 15 janvier 2020 et s'inscrit donc en amélioration de 4,9 milliards d'euros par rapport à celui prévu dans la loi de finances rectificative', précise Bercy. Côté 'stats', le Département du Commerce américain a publié à 16H une hausse de +1,8% des commandes à l'industrie aux États-Unis en décembre 2019, battant un consensus de +1,2%. Mauvaise surprise cependant avec la révision du score de novembre de -0,7% à -1,2%. Les commandes de biens durables ont quant à elles augmenté de +2,4% au mois de décembre... un chiffre salué par une accélération à la hausse des indices US. Du côté des valeurs, ConocoPhillips a publié un BPA ajusté de 0,76$ au titre de son quatrième trimestre 2019, en baisse d'un tiers en comparaison annuelle et manquant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. A noter que Tesla qui avait explosé de +20% la veille a pris jusqu'à +20% ce mardi à 940$, affichant 169Mds$ de capitalisation: c'est autant que Ford + Gal Motors + Volkswagen + Daimler +BMW + Peugeot + Renault, avec un chiffre d'affaire équivalent à 1% de l'ensemble ci-dessus ! La compagnie pétrolière a ainsi engrangé un BPA ajusté de 3,6$ sur l'ensemble de l'année passée, pour une production hors Libye de 1,305 million de barils équivalent pétrole par jour, en augmentation de 5%. Mais ce que les investisseurs retiendront, c'est que ConocoPhillips annonce une augmentation de 10Mds$ de son programme de rachats d'actions, le portant ainsi à 25 milliards, dont trois milliards à réaliser en 2020. Sur le FOREX, le Dollar se renforce de +0,2% face à l'Euro, vers 1,1035, le baril de WTI ne reprend que 1% à New York (vers 50,6$) après avoir chuté de -6% la veille et fait une incursion vers 49,9$. En Europe, Iliad domine le SBF120 avec +7%, Technip-FMC le CAC40 avec +5%. Atos annonce avoir réalisé la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Annoncé hier soir, le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle s'établit à 1 442,3 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2019-2020 en croissance de + 2,5 % en données publiées (+ 0,6 % en données comparables). Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une croissance de + 4,6 % en données publiées et + 2,4 % en données comparables. 'L'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019', indique le groupe.

