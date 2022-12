CAC40: s'affaisse légèrement, les taux se tendent encore information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 14:53

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris récupère point après point une partie du terrain perdu ce matin: le CAC40 ne cède plus que -0,3% autour des 6450 points, dans un volume qui vient juste d'atteindre le milliard E.



Le CAC est pénalisée par le recul d'Engie (-4,5%), Kering (-3,6%), Renault (-3%).



'Il reste deux semaines avant la fin de l'année, mais les marchés financiers pourraient devenir de moins en moins volatils, alors que la plupart des gérants de fonds et investisseurs ont terminé leur année', prévient Vincent Boy, analyste chez IG France.



'L'enjeu principal au cours des dernières séances va être de contenir cette accélération baissière pour ne pas revenir sur les supports inférieurs à 6420, 6350 et 6305 points', estiment les chartistes de Kiplink Finance.



A l'image de l'activité réduite de cette avant-dernière semaine de l'année, l'agenda sera allégé du côté des indicateurs ce mardi, même si les rares intervenants présents ont pris connaissance des dernières statistiques ayant trait au secteur immobilier américain... une fois de plus en recul.



Le Département du Commerce a fait état d'un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.427.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois un peu supérieur aux attentes des économistes.

Surtout, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont dévissé de -11,2% à 1.342.000 en rythme annualisé en novembre, manquant ainsi largement le consensus de marché



Sur le front obligataire, la dégradation amorcée jeudi dernier se poursuit avec un rendement des Treasuries américains à 10 ans qui remonte à 3,66%. Idem pour son équivalent allemand qui rebondit de +8Pts à 2,2770% ou nos OAT de +9Pts à 2,8080%.

Les marchés ont été douchés ce matin par l'annonce surprise de la BoJ d'élargir la fourchette de son taux directeur à 0,50% contre 0,25% précédemment (le '10 ans japonais à bondi de 0,25 vers 0,42%).



La situation reste dans l'ensemble assez calme du côté des devises, avec un dollar qui se stabilise autour du seuil de 1,06 face à l'euro après sa dégringolade des derniers jours.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, Engie estime que les mesures de plafonnement pour limiter la rente inframarginale liée aux prix de l'électricité, adoptées dans plusieurs pays européens, représenteront un impact sur son EBIT entre 0,7 et 0,9 milliard d'euros en 2022 et entre 1,2 et 1,5 milliard en 2023.



Exel Industries publie un résultat net en recul à 28,6 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 43,5 millions en 2020-21, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent en baisse à 6,1% du chiffre d'affaires, contre 8,9% des ventes sur l'exercice précédent.



Elior Group annonce la signature d'un protocole aux termes duquel il pourrait acquérir l'activité Derichebourg Multiservices (DMS) en échange d'actions nouvelles Elior au profit de Derichebourg, projet approuvé à l'unanimité par les deux conseils d'administration.



Enfin, Engie (-6.2%) indique que la CPN (commission des provisions nucléaires) belge a procédé à la réévaluation triennale des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible usé. La CPN entend ainsi augmenter fortement les provisions de 3,3 milliards d'euros, dont 2,9 milliards pour celles portées par Synatom et de 0,4 milliard pour celles portées par Electrabel, deux filiales du groupe énergétique.

Considérant ces augmentations proposées comme 'excessives', Engie annonce qu'Electrabel soumettra une proposition ajustée dans les 60 jours, afin d'ouvrir des discussions qui devraient aboutir au plus tard fin mars 2023.