CAC40 : s'accroche aux 7.100, record Nasdaq, baisse taux US information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris aligne une seconde séance de repli a inversé la vapeur en milieu de matinée, le CAC40 passant de 7.190 (+0,5% et nouveau record absolu) à -0,9% vers 7.083 puis 7.100 à présent (-0,6%). Le contrat novembre vient d'expirer à 7.105 (la semaine se solderait ainsi par un gain symbolique de +0,2%): un scénario un peu inattendu pour cette journée des ' trois sorcières '... mais qui s'explique pleinement compte tenu des chiffres publiés en Allemagne. La volatilité a ressurgi avec la publication des prix à la production qui font un bond de +18,4% (en rythme annuel), du jamais vu depuis... 1951. Le CAC40 a gagné +7% depuis la précédente séance des '3 sorcières' (le 15 octobre, après +8% ce matin), et +12% depuis le plancher des 6.412 du 4 octobre. Les gains initiaux s'inscrivaient dans la logique des nouveaux records enregistrés jeudi soir à la bourse américaine, avec deux plus hauts historiques. Le Nasdaq inscrit d'ailleurs un nouveau record à 16.100 et progresse de +0,6%, le S&P500 restant stable autour de 4704 points. Le Dow Jones poursuit son repli avec -0,6% et perd du terrain (-1%) sur la semaine. ' John Williams, de la Fed de New York, a déclaré que l'inflation devient plus généralisée et que les attentes concernant les futures augmentations de prix sont en hausse ', rapporte le bureau parisien. Et l'inflation, il en était question ce matin en Allemagne avec un indice des prix à la production stratosphérique... qui n'impressionne pas les marchés obligataires puisque les Bunds se détendent de -4Pts vers -0,32%, nos OAT de -4Pts également à 0,025%... et les T-Bonds affichent un spectaculaire -6,5Pts à 1,523%. La seule explication plausible serait que de 'grosses mains' passent en risk off', estimant que les actions ont beaucoup à perdre après un cycle de 24 séances de hausse, le S&P500 affichant 66 records absolus depuis le 1er janvier. Alors que la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, les investisseurs vont devoir se lancer à la recherche d'autres catalyseurs pour soutenir la tendance. Dans l'actualité des valeurs françaises, Hermès (+4,2% à 1.565) conclut en apothéose une semaine historique (+12%). CNP Assurances publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 1,01 milliard d'euros à fin septembre, en croissance de 10% (+11,2% à périmètre et change constants) et un chiffre de 23,6 milliards d'euros, en croissance de 26,3% (+29,2% en organique). Arkema indique cibler désormais un chiffre d'affaires proche d'un milliard d'euros dans les batteries d'ici 2030. Le chimiste prévoit d'augmenter de 50% de ses capacités de production de polymères fluorés Kynar PVDF à Pierre-Bénite pour répondre à la demande en forte croissance de matériaux pour les batteries lithium-ion, extension qui devrait démarrer au premier trimestre 2023. TechnipFMC et Petronas Technology Ventures Sdn Bhd (PTVSB), une filiale de Petronas, annoncent avoir conclu un accord pour commercialiser une membrane de traitement du gaz naturel unique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES). TechnipFMC a également annoncé le lancement d'une offre de rachat sur quatre souches obligataires pour un montant total de 100 millions de dollars.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.42%