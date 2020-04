Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : revient à l'équilibre, la FED prépare une surprise ? Cercle Finance • 24/04/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris vient pratiquement d'effacer la totalité des -1,9% perdus initialement: le CAC40 s'affiche encore dans le rouge, mais pour -0,1% seulement, à 4.447Pts. L'Euro-Stoxx50 est remonté de -2% à -0,3%, divisant par 2 sa perte hebdomadaire à -2%. (tout comme Paris) Les investisseurs ne se seront pas montrés déçus très longtemps de l'échec du 1er round de négociations entre pays de l'UE concernant l'adoption d'un package de relance de 1.100MdsE (ce qui serait de toute façon plus de 2 fois inférieur aux sommes mises sur la table aux Etats Unis pour relancer l'activité). Thierry Breton évoque des discussions qui pourraient se prolonger jusqu'au 15 mai... et 3 semaines, dans un contect de marchés hyper-volatiles, c'est une éternité, et cela laisse du temps pour que surgissent des dégâts irréparables. Compte tenu de l'ampleur de la récession qui se profile (jusqu'à -15% indique Thierry Breton, avec un scénario central à -7,5%), l'attention des investisseurs se concentre depuis quelques jours sur les statistiques intra-européennes L'indice du climat des affaires en Allemagne, compilé par l'institut d'études économiques Ifo chute de 85,9 en mars à 74,3 ce mois-ci, atteignant ainsi son plus bas niveau historique alors que le consensus ne visait qu'un recul vers 80. Mais il y a beaucoup plus spectaculaire encore: l'indice 'GFK' de la confiance de consommateurs, se désintègre littéralement, de +2,3 vers -23,4 (c'est décidément la semaine des 'valeurs négatives') ! Les investisseurs viennent de découvrir le chiffre des commandes de biens durables aux États-Unis, lesquelles ont chuté de -14,4% en mars (contre -12% anticipé), et ce n'est qu'un hors d'oeuvre avant un mois qui devrait voir le repli des commandes dépasser -25% en avril. 'Les chiffres publiés restent (...) négatifs, d'où une volatilité persistante', justifient les équipes de Swiss Life Asset Managers France, pour qui les résultats des entreprises américaines s'avèrent mitigés, avec des perspectives d'activité qui restent sombres. A Wall Street, les indices US reprennent plus de 2% en une demi-journée alors qu'un article publié par Bloomberg évoque un recours aux taux négatifs par la FED pour combattre la déflation (le Japon s'y est déjà aventuré avec -0,1%, la Suisse a été beaucoup plus loin avec -0,75%). Dans l'actualité des valeurs, le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'établit à 470,5 ME, en baisse de 5,6% (soit -6,2 à périmètre comparable) pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020 par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires du groupe Saint-Gobain (-3%) s'établit en baisse de -9,8% à 9 363 millions d'euros à données réelles au 1er trimestre 2020, avec un effet de change de -0,5%. A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de -4,9%. Le chiffre d'affaires du groupe Vinci s'affiche à 9,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2020, stable en données réelles. En comparable, les revenus s'effritent légèrement, de -3,3%. Air Liquide publie un chiffre d'affaires de 5.370 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en retrait de 1,3% en données publiées, mais en croissance comparable de 0,6% en dépit de la crise sanitaire. Sanofi (+2,2%) publie au titre du premier trimestre 2020, un BNPA des activités de 1,63 euros, en hausse de 15,6% à TCC (taux de changes constants), le géant de la santé estimant qu'environ la moitié de cette croissance est due à l'effet Covid-19. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8.973 millions d'euros, en progression de 6,9% à données publiées et de 6,6% à TCC.

