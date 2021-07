CAC40 : revient à l'équilibre avant une avalanche de résultat

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a effacé toutes ses -légères- pertes de la matinée (elle cédait en moyenne 0,5% avant de revenir à l'équilibre à 6.568) et le CAC40 repasse même dans le vert (+0,1%) pour s'imposer en tête des places européennes à l'entame de la semaine la plus chargée de l'actuelle saison des résultats.

L'Euro-Stoxx50 recule de -0,3%, le Dax30 de -0,4% alors que l'indice allemand Ifo recule à 100,8 au titre du mois en cours, à comparer à 101,7 pour juin (niveau révisé de 101,8 en estimation initiale), traduisant ainsi un assombrissement du climat des affaires outre-Rhin.

Mais les données conjoncturelles sont largement éclipsées par l'avalanche de résultats trimestriels d'entreprises attendue ces prochains jours aussi bien en France qu'en Europe et aux Etats-Unis : plus de 1 tiers des entreprises du S&P 500 (soit 177 exactement) publieront leurs résultats, dont Tesla mardi puis les géants américains de la technologie Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon mercredi et jeudi.

Outre les GAFAM, l'agenda des publications de résultats pour la semaine à venir inclut entre autres General Electric, Pfizer, Ford, McDonald's, Boeing et ExxonMobil.

Les investisseurs prendront également le temps de jeter un oeil aux résultats de plusieurs poids-lourds européens, tels LVMH, Volkswagen, Sanofi, Credit Suisse ou BNP Paribas.

La saison des résultats de deuxième trimestre a connu jusqu'ici un très bon démarrage, puisque 90% des sociétés américaines ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices.

Par ailleurs, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed se réunit mardi et mercredi et les analystes s'attendent à ce que la banque centrale affine sa feuille de route face à la remontée de l'inflation en vue d'une prochaine réduction de ses rachats d'actifs ('tapering').

'Il ne fait aucun doute que l'inflation a augmenté de manière suffisante pour justifier la réduction progressive des achats d'obligations', estime Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.

'La question de savoir si les chiffres concernant le marché du travail ont atteint le niveau suffisant pour justifier un tapering est plus sujette à discussion', explique-t-elle.

Le début de la semaine a été marqué par une lourde de chute des indices boursiers chinois en fin de nuit, avec -3,9% sur le CSI-100, -2,4% à Shanghai et surtout -4,1% à Hong-Kong.

Le groupes chinois cotés au Etats Unis se font laminer (Tencent perd encore -7%, JD.Com -3,3%, Didi -8%, soit -50% depuis sa récente introduction), mais il a pire encore avec les entreprises de télé-enseignement qui perdaient plus de la moitié de leur valeur : Pékin veut que l'éducation devienne un secteur à but non lucratif.

Du côté des valeurs françaises, Faurecia (-4,5%) publie aujourd'hui, au titre des six premiers mois de 2021, un résultat net (part du groupe) de 146 millions d'euros, contre une perte de 433 millions un an auparavant.

L'équipementier automobile affiche des ventes de 7,78 milliards d'euros, en hausse de 27,9% en données publiées et de 31,8% à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 170 points de base par rapport à la production automobile mondiale.

Icade a présenté aujourd'hui des résultats semestriels 2021 'très bien orientés'. Le chiffre d'affaires affiche en effet une croissance de 33%, à 830 ME, par rapport au premier semestre 2020 (et de +22% par rapport au premier semestre 2019).

Le résultat net part du groupe s'établit à 188,1 ME, contre 5,2 ME au 30 juin 2020.

Air Liquide a indiqué avoir signé un contrat d'achat à long terme avec TotalEnergies, à travers sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique Lampiris, pour une capacité totale de 15 mégawatts d'énergie éolienne offshore en Belgique.

Enfin, Lagardère a réagi à des informations publiées le 23 juillet par Le Monde selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte. Le groupe affirme 'contester fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article'.