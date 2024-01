Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: retrouve des couleurs pendant que le pétrole chute information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 17:49









(CercleFinance.com) - Après avoir perdu jusqu'à 0,6% en milieu de matinée, autour des 7375 points, la bourse de Paris a repris des couleurs en seconde partie de séance: elle achève finalement la journée sur un gain de 0,4%, à 7450 pts, tirée par Airbus (+2,5%), Kering ou encore EssilorLuxottica (+1,8%).



La séance a été marquée par la forte baisse du pétrole avec un Brent qui s'échange autour de 75,7$ le baril, soit un repli de 4%. La contraction atteint même 4,8% sur le baril de WTI aux USA, à 70,4$.



Une telle baisse soulage les anticipations inflationnistes qui s'étaient renforcées la semaine dernière avec le détournement des tankers et du fret maritime en provenance d'Asie par le Sud de l'Afrique, l'accès au canal de Suez par la Mer Rouge s'avérant peu sûr.



Sur le front des statistiques, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE entre octobre et novembre 2023, selon Eurostat, après des hausses respectives de 0,4% et 0,5% en octobre.



Par ailleurs, en décembre 2023, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a augmenté tant dans l'UE (+1,8 point à 95,6) que dans la zone euro (+2,4 points à 96,4), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Au niveau de l'Union européenne, l'amélioration de l'indice repose sur une confiance plus élevée parmi les ménages ainsi que dans le commerce de détail, les services et la construction, alors que la confiance dans l'industrie est restée globalement inchangée.



La semaine qui débute sera ponctuée par la très scrutée publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi, et par le coup d'envoi de la saison de résultats des entreprises américaines, qui sera donné dès le lendemain avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor salue la chute du 'WTI': le dix ans US se détend de -6Pts sous les 4% (score de 3,975%), tandis que son équivalent allemand affiche -1Pt à 2,1340%, nos OAT se détendent de -1,5Pt vers 2,6670.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TF1 et Free, filiale d'Iliad, annoncent la signature d'un nouvel accord global de distribution qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox (en commençant par ceux dotés de la Freebox Pop) de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.



Casino annonce que la Commission Européenne a autorisé ce 5 janvier, au titre du contrôle des concentrations, sa prise de contrôle par le consortium composé d'EP Equity Investment III sàrl (société contrôlée par Daniel Křetínský), Fimalac et Attestor.



Idi annonce que PLC, groupe dont il est entré au capital il y a quelques mois, acquiert Creapharm Cosmetics, CDMO spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires.



Enfin, TotalEnergies annonce que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ brésilien de Mero, dans lequel il détient une participation de 19,3%.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.40%