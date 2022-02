CAC40: retour à la case départ, rebond de tension en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 16:48

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+0,1%) vient de reperdre la totalité de ses gains, le repli atteint-1,3% depuis 15H, même revirement baissier l'ensemble de l'Europe (+0,1% sur l'E-Stoxx50), -0,2% à Francfort et Amsterdam.

L'évolution des indices US déçoit puisque les gains initiaux s'évaporent et basculent dans le rouge (-0,2% sur le S&P500 et -0,3% sur le Dow Jones).



Les marchés relativisaient ce matin les tensions autour du dossier ukrainien mais une cyber-attaque attribuée à la Russie sur les sites gouvernementaux ukrainiens cet après-midi ravivent les craintes d'escalade.

La reconnaissance par Moscou de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes déclenche une série de 'sanctions' mais elles apparaissent d'ampleur limitée.

La rencontre initialement prévue jeudi entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov a été annulée.

Joe Biden a fait savoir qu'un 'sommet' avec V.Poutine était 'certainement hors de propos'.



'Sauf si la Russie décide d'avancer militairement en Ukraine au-delà des territoires séparatistes, et donc d'envahir l'Ukraine, le potentiel de baisse semble donc relativement limité sur les indices européens à partir de maintenant', estime ainsi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France



En raison de la vigueur persistante de l'inflation aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, les investisseurs ne peuvent plus compter sur le soutien monétaire des politiques monétaires de la Fed et de la BCE.



Pas de chiffres US pour animer les débats cet après-midi, mais il y avait des 'stats' importantes en Europe: les derniers chiffres des prix à la consommation dans la zone euro ont été confirmés à 5,1% par Eurostat et l'inflation atteint 5,6% dans l'UE.



Les investisseurs ont également pu prendre connaissance des chiffres du climat des affaires dans l'Hexagone: après deux mois de détérioration, le climat des affaires a nettement rebondi en février, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne cinq points à 112, et se situe ainsi nettement au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Cette amélioration tient principalement au rebond des soldes d'opinion prospectifs dans les services, où les chefs d'entreprise se montrent plus optimistes concernant tant les perspectives générales du secteur que leur propre activité pour les trois mois à venir.



En outre, l'indicateur du climat de l'emploi gagne deux points pour atteindre 113, soit un niveau inédit depuis avril 2008. Cette progression s'explique par le rebond du solde d'opinion relatif à l'évolution prévue des effectifs dans les services hors agences d'intérim.

Sur le front obligataire, les opérateurs considèrent que les risques inflationnistes se renforcent avec un baril de Brent à 98,2$ (+1,5%), un WTI qui prend +2% à 93,5$: nos OAT affichent +1Pt de base à 0,746%, les Bunds +1Pt également à 0,25%, les T-Bonds US prennent +2,5Pts à 1,9700%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone (+4,2%) publie au titre de 2021 un BNPA courant en baisse de 1,1% à 3,31 euros, avec une marge opérationnelle courante en retrait de 30 points de base à 13,7%, sur fond d'un environnement de coûts et d'approvisionnement de plus en plus volatil.

L'impact de la Russie sur ses activités est considérée comme limitée, la production étant essentiellement locale.



Stellantis (+5%), né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a fait état ce matin d'une marge opérationnelle courante de 11,8% pour un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros presque multiplié par trois par rapport à l'exercice précédent. Le résultat opérationnel courant a été presque multiplié par deux, à 18 milliards d'euros, avec une rentabilité 'au rendez-vous sur tous les segments', précise le groupe.

Renault perd symétriquement -4,3% alors que sa production en Russie pourrait être lourdement affectée par une pénurie de composants électroniques importés des Etats Unis



Enfin, Solvay publie au titre de 2021 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 68,3% à un milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en augmentation de 27% à un record de près de 2,36 milliards, soit une marge améliorée de 1,6 point à 23,3%.