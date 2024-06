Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: retombe vers 7600 pts, Airbus poursuit sa descente information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la journée avec une perte de 0,69%, à 7609 points, pénalisée par Airbus (-2,8%), Bouygues (-2,7%) ou encore Renault (-2,3%), avant une seconde partie de semaine qui s'annonce plus dense.



Les investisseurs surveilleront ainsi avec une grande attention, vendredi, la parution de l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les opérateurs de marché seront également attentifs à la tenue, demain, du premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du mois de novembre.



En France, la bonne cote du RN et du Nouveau Front Populaire (l'écart se réduit d'après les derniers sondages) à l'approche du premier tour, dimanche, des élections législatives contribue toujours à alimenter un certain climat de nervosité.



'Les élections restent toujours un point d'attention mais, en l'absence d'information nouvelle et de changement au niveau des sondages, cela a peu d'effet immédiat sur le marché', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une érosion de la confiance des ménages dans l'Hexagone en juin.



Ainsi, à 89, l'indicateur qui la synthétise, calculé à partir des réponses des ménages (essentiellement reçues avant le 10 du mois), baisse d'un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).



Sur le compartiment obligataire, une petite dégradation du 'spread' (+2,3Pts) entre le rendement des OAT françaises et celui des Bunds allemands est observée : à +74 points de base avec un Bund à 10 ans à 2,4360% (+2,5Pts) et des OAT de même échéance à 3,175% (+4,8Pts).



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend plus nettement, vers 4,305% (+6,8 pts).



Du côté de l'énergie, les cours du brut restent orientées à la hausse en attendant la publication cet après-midi des chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le baril de Brent de Mer du Nord recule de 0,4% à 84,5$.



Le Dollar, dopé par son rendement en nette hausse, prend encore 0,3% face à l'euro qui recule vers 1,068$/E et revient tester ses planchers en vigueur depuis le 15 juin.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, bioMérieux a annoncé mercredi avoir obtenu de la FDA américaine une autorisation spéciale ainsi qu'une dérogation dite 'CLIA' pour son dernier test permettant de détecter les virus respiratoires les plus courants, dont la grippe, et les angines à streptocoque.



Atos annonce avoir reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de restructuration financière révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin 2024.



Thales annonce avoir été choisi par Lufthansa Technik, filiale de la compagnie aérienne allemande, pour lui fournir le système de communication audio/radio de l'avion SIGINT (SIGnal INTelligence) destiné à l'armée de l'Air allemande.



Enfin, TotalEnergies a signé un accord portant sur l'acquisition auprès de l'Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) d'une participation de 60% assortie du statut d'opérateur sur le bloc offshore STP02.





