CAC40: retombe sur 7.400, le Dow Jones vers une12ème hausse? information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 15:41

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La bourse de Paris se montre hésitante: d'abord en, léger repli, puis en légère hausse, puis de nouveau en repli, de -0,3 à -0,35%, ce qui ramène le CAC40 au contact des 7.400.



L'Euro-Stoxx50 revient en quelques minutes de +0,3% à l'équilibre et Amsterdam se détache complètement avec plus de 1% de hausse de la sillage du géant Unilever qui bondit de +5%.

A Wall Street, le S&P500 -+0,1%) aligne une 11ème séance de hausse sur 12 et le Dow Jones -stable à 35.410- reste en course pour un incroyable 12/12, une série historique alors que les opérateurs jugent la visibilité mauvaise et les perspectives du 2ème semestre plus incertaines que jamais.



Cette séance s'avère comme la veille animée par un flot de résultats trimestriels mais aussi par des rendez-vous économiques de premier plan.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne trahit une forte baisse de la confiance, de -1,3Pt (de 88,6 vers 87,3) et la composante 'jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles' dévisse de -2,4Pts à 91,3 contre 93 anticipé.

Reste à découvrir la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Outre Atlantique toujours, de nombreux ténors de la cote publieront aujourd'hui leurs trimestriels, à l'instar de Microsoft, Alphabet, Visa, General Motors, General Electric ou Spotify (qui dévisse de -9% sur un C.A inférieur au consensus).

Dans l'Hexagone, on attend notamment EssilorLuxottica ou LVMH qui publieront leurs résultats ce soir, après clôture.



Les investisseurs pourraient par ailleurs se montrer relativement prudents en amont de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendue demain soir à 20H.

La réunion du comité stratégique de la Fed débute aujourd'hui et se terminera mercredi par une conférence de presse de son président Jerome Powell.

Dans l'attente, les taux longs se dégradent légèrement avec +2,8Pts sur nos OAT à 2,975%, +3,1Pts sur les Bunds à 2,42% et les T-Bonds US subissent une tension de +5,5Pts à 3,91%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales a conclu un accord avec Thoma Bravo, une importante société d'investissement dans les logiciels, pour l'acquisition de 100% d'Imperva. Cette société est le leader américain de la cybersécurité des données et des applications. L'acquisition porte sur une valeur d'entreprise de 3,6 milliards de dollars.



TotalEnergies annonce le rachat de l'intégralité du capital de Total Eren, portant ainsi sa participation de près de 30% à 100%. Les équipes de Total Eren seront pleinement intégrées au sein de la business unit renouvelables du groupe pétro-gazier.



Alstom affiche un chiffre d'affaires de près de 4,2 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2023-24 (mois d'avril à juin), en hausse de 4,3% comparé à l'année dernière (+7,6% en organique), 'en ligne avec la trajectoire visée'.



Société Générale annonce le succès de l'augmentation de capital réservée à ses salariés et retraités, dans le cadre de son Plan Mondial d'Actionnariat Salarié 2023 -le 30e proposé par le groupe) qui vient de s'achever.



Enfin, Orpea annonce que son plan de sauvegarde accélérée a été approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre. Selon Laurent Guillot, le directeur général du groupe, cette décision 'va permettre l'arrivée au capital de nouveaux actionnaires dans un groupe qui aura déjà un tout autre visage'.