CAC40: retombe sur 6.600, suit Wall-Street, pas l'E-Stoxx50 information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,6%) retombe au contact de la base d'un corridor 6.600/6.660.

Notons qu'à 6.660 ce matin même le CAC40 ne perdait plus que 7% depuis le 1er janvier (et rien depuis le 30 novembre 2021)... ce qui signifie que les bouleversements majeurs de 2022 n'ont guère plus d'impact qu'une consolidation standard dans un marché notoirement suracheté, comme tout le monde l'admettait début janvier.

Le CAC40 se montre beaucoup plus résilient que l'E-Stoxx50 puisqu'il décroche de -1% dans le sillage du DAX à -1,2%



Wall Street a rouvert en léger repli puisque le Dow Jones reste quasi à l'équilibre (-0,1%), le S&P500 lâchant -0,7%.

Le bref épisode baissier de la nuit sur les 'futures' (le CAC40 perdait -1%) suite à la chute d'un 'missile de fabrication russe' en Pologne faisant deux victimes a été vite circonscrit.



L'incident monté en épingle par Zelensky et tous ses relais de propagande dans les médias occidentaux et sur les réseaux sociaux -qui désignaient évidemment la Russie- en espérant une escalade et la propagation du conflit russo-ukrainien via l'implication de l'OTAN a été rapidement débunké.



Et au plus haut niveau puisque l'hypothèse du tir russe a été démentie par Joe Biden et Jens Stoltenberg (secrétaire général de l'OTAN): 'L'explosion en Pologne ' probablement causée par un missile de défense aérienne ukrainien '.



Mais il est assez logique que malgré le soulagement général, les marchés fassent une pause après les gains des dernières semaines, qui ont permis au CAC de reprendre 17% depuis le 13 octobre.

Les marchés d'actions ont été portés par l'optimisme autour d'un ralentissement de l'inflation susceptible d'entraîner une pause dans le cycle de hausses des taux de la Fed.



Aujourd'hui, l'attention des investisseurs s'est d'abord tournée vers les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis: elles sont plutôt robustes avec une hausse de +1,3% (y compris en excluant l'automobile, le consensus tablait plutôt sur +0,6%).

Les prix à l'importation ont pour leur part baissé de -0,2% sur fond de chute des prix des produits pétroliers et de vigueur du dollar, qui limite les effets de l'inflation importée.

Le Département du Travail avait publié un recul de 1,1% en septembre, 1,2% en août et 1,4% en juillet.



Enfin, la production industrielle américaine a diminué de 0,1% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, à peu près conformément aux attentes des économistes... mais le chiffre de septembre a été révisé de +0,4% à +0,1%.



La Fed souligne que la production se montre supérieure de 3,3% à son niveau de l'année précédente. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,2 point à 79,9%, niveau toutefois supérieur de 0,3 point à sa moyenne de long terme (1972-2021).



En Europe, les opérateurs ont pu prendre connaissance d'une nouvelle accélération de l'inflation en Grande-Bretagne à +11,1% en octobre (après +10,1% en septembre), celle-ci atteignant son rythme le plus élevé depuis octobre 1981, selon l'Office national de la statistique (ONS).



Les marchés obligataires semblent entériner un ralentissement économique imminent et connaissent une embellie assez inattendue : -18Pts de rendement sur nos OAT à 2,482%, -16Pts sur les Bunds à 1,996% et -29Pts sur les BTP italiens à 3,905%, soit moins de 200Pts de 'spread' par rapport au Bund, contre +240Pts il y a 1 mois.

Les T Bonds US se détendent également de -13Pts à 3,7360%.



Dans l'actualité des sociétés, Alstom publie au titre de son premier semestre 2022-23 un résultat net ajusté en hausse de 4% à 179 millions d'euros et un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 18% à 397 millions, soit une marge améliorée de 0,4 point à 4,9%.



Renault Group fait part du lancement de Renaulution Shareplan, une opération d'actionnariat salarié de grande ampleur, dans le cadre de son ambition de multiplier par trois le nombre de ses actionnaires salariés pour atteindre 10% d'ici 2030.



Air France-KLM annonce le lancement d'une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d'un montant nominal d'environ 300 millions d'euros.



Enfin, Deezer annonce la signature d'un accord de partenariat avec l'italien DAZN, plateforme internationale de streaming et de divertissement sportif, pour permettre aux abonnés de DAZN d'écouter leurs titres, albums et playlists préférés sur Deezer.