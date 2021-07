Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : reste stable après l'inflation en zone euro Cercle Finance • 16/07/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Après avoir enfoncé le seuil des 6500 points hier, la Bourse de Paris est relativement stable vendredi matin après la parution des derniers chiffres de l'inflation en zone euro. L'indice CAC 40 se stabilise à 6496 points. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,9% en juin 2021, contre 2,0% en mai et celui de l'Union européenne à 2,2% en juin, contre 2,3% en mai, selon Eurostat qui confirme donc son estimation préliminaire de juin pour la zone euro. Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent de l'énergie (+1,16 points de pourcentage, pp). La séance sera également animée, en début d'après-midi, par la publication des ventes de détail aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur le redressement économique Outre-Atlantique. Les ventes d'automobiles ont lourdement chuté en juin pour cause de pénurie de composants et de problèmes logistiques, une correction qui aura forcément un impact sur les ventes au détail. Hier, Wall Street avait signé une séance sans relief, avec un Dow Jones qui ne grappillait que 0,1% au terme des échanges après avoir pourtant tutoyé le cap des 35.000 points en cours de journée. A Paris, le CAC est donc passé sous les 6500 points hier, cédant 1% à 6493 points, sans pourtant subir de véritable pression baissière puisque seulement 2,8 milliards d'euros ont été échangés. Le marché parisien vient de valider la cassure de ses planchers de la fin juin et du début du mois de juillet, un phénomène qui fragilise clairement la tendance. L'enfoncement des 6475 constituerait un nouveau signal baissier avec comme dernier palier de soutien le plancher des 6400 points du 8 juillet. Surgiraient ensuite deux seuils d'alerte à 6300 et 6290 points. Du coté des valeurs, Renault Group indique avoir vendu, dans un contexte toujours perturbé par la pandémie, 1.422.600 véhicules au premier semestre 2021, soit une hausse de 18,7% par rapport à la même période en 2020, mais un retrait de 24,2% par rapport au premier semestre 2019. En comparaison annuelle, la marque Renault a enregistré une hausse de 18,5%. ADP annonce un trafic total en hausse de 7,4 millions de passagers sur le mois de juin 2021 par rapport à juin 2020, avec 10,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 32,3 % du niveau du trafic groupe du mois de juin 2019. Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) australienne qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce. Avec plus de 50% de ses activités aux États-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays, 6 secteurs d'activité et apporte sa technologie à plus de 70 distributeurs mondiaux.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.59%