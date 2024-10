Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : reste en repli, mais quelle résilience face aux taux information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit la glissade amorcée la veille, dans le sillage de marchés obligataires durablement plombés, avec des T-Bonds fusant à plus de 4,20% et des OAT ancrées au-delà des 3,00% (test des 3,05%).



Mais le CAC40 limite considérablement la casse avec un repli symbolique de 0,1% vers 7.530.

A noter une ouverture négative à New York avec -0,8% sur le Dow Jones, -0,4% sur le S&P500 et -0,2% sur le Nasdaq.

La réalité, c'est qu'en dépit de taux longs qui ont repris près de 50Pts depuis fin septembre, Wall Street ne lâche et rien et enchainait les records, jusqu'à ces dernières 48H.

Le rendement du T-Bond '2034' a atteint 4,22%, le rendement du '30 ans' plus de 4,520%, soit +60Pts depuis le 17 septembre à l'ouverture, et +45Pts depuis le 1er octobre (en clôture).

C'est la pire marque inscrite par le '30 ans' depuis le 25 juillet.



'Les bons du Trésor se sont vendus de manière agressive sur l'ensemble de la courbe, tandis que les actions se sont affaiblies et que le dollar a prolongé sa récente course', constate Michael Brown, stratège principal de recherche chez Pepperstone.



Ce dernier note aussi que 'la cadence des publications de résultats va s'accélérer aujourd'hui avec une liste chargée avant l'ouverture, y compris les géants de la défense Lockheed Martin et RTX, ainsi que le baromètre classique 3M'.



'Les participants, naturellement, s'attendront à ce que la solide performance des résultats observée jusqu'à présent se poursuive, alors que le S&P reste prêt pour son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices en glissement annuel', poursuit-il.



A noter l'absence de chiffres majeurs à l'agenda pour justifier la tension des taux en ce début de semaine.

Nos OAT viennent de tester 3,074% ce matin avant de réduire l'écart à +2Pts (3,029%), les Bunds se tendent de +1,2Pt à 2,291% contre 2,333% vers 13H (pire score depuis le 2 septembre ou le 29 juillet dernier).



Sur le FOREX, le Dollar prend encore 0,12% et fait reculer l'Euro sur le seuil des 1,0800.

A noter le nouveau record de l'once d'or à 2.742$/Oz (2$ de plus que lundi) alors que l'argent culmine désormais à 34,6$/Oz... puis le rebond de +1,3% du pétrole vers 75$ à Londres.





Dans l'actualité à Paris, Eurofins Scientific annonce au titre des neuf premiers mois de 2024 un chiffre d'affaires en croissance de 6,7% à 5,14 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,2% pour son activité principale (c'est-à-dire hors revenus liés à la Covid-19).



Interparfums affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 de 257,6 millions d'euros, en hausse de 20% (+20,2% à devises constantes) par rapport à la même période en 2023, 'reflet d'une dynamique toujours soutenue sur les marques phares du groupe'.



Wendel indique avoir conclu un accord de partenariat définitif en vue d'acquérir 75% de Monroe Capital, opération qui 'élargit considérablement sa plateforme de gestion d'actifs, et renforce son profil de croissance et de génération récurrente de trésorerie'.





