CAC40: résiste vers les 7150Pts après les chiffres du PMI information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 11:10

(CercleFinance.com) - Le CAC40 débute la séance à un niveau à peu près stable ce lundi matin, après un accord trouvé in extremis ce weekend au Congrès pour éviter un 'shutdown', c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration fédérale aux Etats-Unis. Le CAC40 gagne 0,2% vers 7150Pts.



'L'accord pour un financement provisoire ne durera que jusqu'au 17 novembre', rappelle cependant Commerzbank, prévenant que 'par conséquent, une nouvelle édition du drame budgétaire se profile dans quelques semaines'.



En attendant, cet accord permettra d'éviter un report des publications de certaines statistiques américaines, comme les commandes à l'industrie et la balance commerciale du mois d'août, et surtout le rapport officiel sur l'emploi de septembre.



Plus globalement, ces jours-ci verront aussi paraitre les indices d'activité PMI -dont ceux pour le secteur manufacturier qui ont été publiés ce matin -, ainsi que des données pour la zone euro telles que le taux de chômage et les prix producteurs pour le mois d'août.



S'étant établi à 43,4 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est très légèrement replié par rapport au mois précédent (43,5), signalant une nouvelle détérioration de la conjoncture industrielle de la zone euro.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46 en août à 44,2 en septembre, descendant ainsi davantage sous la barre du 50 du sans changement et affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.



Le taux de chômage dans la zone euro est ressorti à 6,4% en août en données corrigées des variations saisonnières, contre 6,5 % le mois précédent, a annoncé Eurostat. Dans l'UE, le taux de chômage ressort à 5,9% en août 2023, en baisse par rapport au taux de 6,0% enregistré en juillet 2023.



Dans l'actualité des valeurs, Casino annonce avoir réalisé la cession de la première vague de 61 points de vente au Groupement Les Mousquetaires et étendu jusqu'au 3 octobre le délai pour conclure un accord de lock-up avec ses créanciers.



Les opérateurs pourront aussi réagir aux résultats dévoilés par le groupe agroalimentaire Bonduelle pour son exercice 2022-23 ou encore à ceux du spécialiste de l'informatique pour la santé Equasens pour les six premiers mois de l'année.