CAC40 : résiste à plein de vents contraires, l'E sous 1,08/$

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,2%) semble rééditer le scénario de la veille avec un repli initial suivi d'un quasi retour à l'équilibre: quelle résilience de la bourse de Paris et de l'euro-Stoxx50 (-0,1%) malgré la tension persistante de taux (OAT à 3,055% et Bund à 2,323%) et la lourdeur des indices US.



Wall Street a rouvert en repli puis a rapidement amplifié ses pertes : le Dow Jones et le Nasdaq lâchent -0,7%, le Nasdaq -0,5% alors que la saison des publications trimestrielles s'intensifie.

Mais surtout, le rendement des T-Bonds se tend de +3,8Pts à 4,251% sur le '10 ans' et vers 4,528% sur le '30 ans' (3Pts).

Les dettes souveraines en Euro s'en sortent un tout petit peu mieux mais le Bund affichent +0,5Pt vers 2,322%, l'OAT se stabilise vers 3,05%.



Certains experts estiment qu'un retour de Trump aux affaires serait inflationniste : 'Le marché boursier commence à se mettre à l'heure américaine et fait le pari que Trump a de fortes chances de gagner le scrutin du 5 novembre', estime par ailleurs Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.

Il souligne que 'la corrélation négative entre le marché obligataire et les actions n'est pas systématique'.



'Le marché américain est en outre plus résilient que le marché européen en raison des résultats dans l'ensemble positif. En Europe, nous avons eu la confirmation que le momentum économique ralentit, ce qui pèse sur les résultats', poursuit-il.



Côté chiffres, les reventes de logements anciens aux US ralentissent (-1% sur 1 mois, pire score depuis fin 2010), reflétant la remontée des taux fin septembre : les achats 'cash' représentent 38% des transactions, les primo-accédants ne représentent que 26%. La durée moyenne de 'mise sur le marché' (délai de vente) passe à 28 semaines contre 21 il y a 1 an, le prix moyen des biens s'établit à 404.500$ (+3% en annualisé).



Sur le DOREX, l'Euro continue de reculer : -0,2% face au Dollar vers 1,0775 ce qui signe la cassure imminente du support majeur es 1,0790/$ du 1er août dernier.



L'actualité des entreprises continue d'ailleurs de rythmer la semaine à Paris, avec de nombreuses publications ce matin comme celles d'Air Liquide, qui vient de dévoiler un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 3,3% en données comparables (en baisse de 0,7% en données publiées). Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 6,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024.

A noter ce mercredi le nouveau record absolu de l'once d'Or à 2.755 et l'once d'argent qui tente de soulever la résistance des 35$ d'octobre 2012.



La matinée a aussi vu paraitre, par exemple, le chiffre d'affaires du laboratoire pharmaceutique Ipsen, accompagné d'un relèvement de ses objectifs annuels, ou encore celui de Thales, marqué par des commandes en forte progression.



Thales a annoncé un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2024 de 14,07 milliards d'euros, en croissance de 9,4% au total et de 6,2% à périmètre et changes constants, une croissance organique tirée en particulier par le secteur défense et sécurité (+8,5%).



Parmi les autres poids-lourds de la cote parisienne, les opérateurs pourront aussi réagir aux points d'activité à fin septembre du géant des cosmétiques L'Oréal ou du groupe de communication Vivendi, dévoilés mardi soir.







