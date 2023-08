Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: résilience remarquable, mais effondrement des volumes information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 15:59









(CercleFinance.com) - C'est un peu inespéré au lendemain d'une chute de -1,5% (en moyenne) du S&P500 et du Nasdaq: la bourse de Paris gagne 0,7% vers 7.265 notamment tirée par Stellantis (+1,3%) et Hermès (+1%).

Ce qui est frappant, c'est que la hausse de la semaine (+1,4%, avec 4 séances de hausse sur 5) se déroule sur fond de véritable effondrement des volumes en cette veille de weekend avec moins de 750MnsE échangés en 7 heures (contre 900 les séances précédentes).

Il devient difficile de trouver un qualificatif pour une telle désertion quand tout le volume d'une séance à Paris équivaut à 1 cinquième des échanges sur le seul titre Apple au quotidien.



L'Euro-Stoxx50 est également bien orienté avec +0,65% mais il est freiné par le DAX qui gagne 0,4% seulement.



Peut-être s'agit-il d'une abstention délibérée des opérateurs qui attendent à 16h00 le début de l'intervention du patron de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer lors du symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des principaux banquiers centraux de la planète.



Les intervenants de marchés espèrent déceler des indications montrant que la Fed est prête à mettre fin à son cycle de hausse de taux, tout en craignant d'être déçus.



Pour les économistes de Deutsche Bank, Powell devrait en effet s'abstenir de fournir des signaux trop évidents quant à l'évolution de la politique monétaire sur le court terme.



'Le message de dépendance aux données qui avait caractérisé le dernier FOMC a été suffisamment clair, et il est sans doute encore trop tôt pour abandonner cette approche', estime la banque allemande.



Wall Street qui avait lourdement chuté la veille reprend 0,4 à 0,5%, le marché obligataire est amorphe avec des T-Bonds inchangé à 4,242%, un '2 ans' à 5,05% et un '30 ans' à 4,30%.

Le Dollar grappille encore quelques fractions à 1,0810/E (soit +0,1%).





Dans l'actualité des sociétés françaises, JCDecaux affiche la plus forte hausse du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris (+3,6%), Deutsche Bank étant passé à l'achat sur le titre, estimant que le cours actuel offre une opportunité intéressante.



L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a informé jeudi soir du transfert de Karl Toko-Ekambi au club de Saudi Pro League, Abha FC, pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourra s'ajouter 500.000 euros de bonus.



Nacon a présenté vendredi son nouveau jeu très attendu 'Robocop: Rogue City', dans l'espoir de doper ses ventes jusqu'aux fêtes de fin d'année.







