CAC40 : reprise un peu molle vu scores à W-Street et les taux

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend +0,81% à 6.347, ce qui reste bien modeste au lendemain de sa pire séance de l'année. Il ne s'agit pas d'une grosse vague de rachat à bon compte: seulement 3,3MdsE échangés (avec une volatilité intraday de 1%, c'est même très faible). L'indice CAC40 aurait pu se montrer plus volontariste car les gains s'accroissent à Wall Street : le Dow Jones gagne +1,7% dans le sillage d'IBM avec +5%, le S&P500 plus de 1% et le Nasdaq met le turbo, passant de +0,4% à +1,4% en à peine 2 heures... une véritable hausse funiculaire. Le CAC ne parvient donc pas à renouer avec l'ex-support majeur des 6.400 points, l'Euro-Stoxx50 affiche un rebond encore plus poussif de +0,7% à 3.956. Côté 'chiffres' pas de réaction à celui des mises en chantier de logements neufs : elles ont augmenté de 6,3% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.643.000 en rythme annualisé, un niveau sensiblement supérieur au consensus. Le Département du Commerce a également publié les demandes de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures: elles se contractent de 5,1% à 1.598.000 en juin au lieu d'une progression de +1% vers 1,7 million. Côté matières premières, le pétrole reprend +1,2% à 67,2$ sur le NYMEX après un effondrement de plus de -15% en 48H (de 76$ vers 65,5$ depuis vendredi midi compte tenu du weekend). Ce trou d'air - qui efface tous ses gains depuis le 24 mai dernier - a été provoqué par l'accord trouvé par l'OPEP+ ce dimanche, mais aussi par les doutes entourant la vigueur de la reprise avec la remontée des cas de contaminations au Covid. Le corollaire de ce soudain retour de l'aversion pour le risque est la nette décrue des taux: elle se poursuit d'ailleurs ce mardi avec des T-Bonds américains qui se détendaient sous 1,1300%, au plus bas depuis fin janvier, avant de s'équilibrer vers 1,2000%. A 1,1300% le T-Bond a 'retracé' 50% de la hausse entre 0,50 et 1,78%. Le Dollar n'en souffre pas et continue de gagner du terrain : +0,2% vers 1,178 face à l'Euro. Parallèlement, le sentiment de marché reste influencé par les publications de résultats, IBM (+5%) ayant dévoilé hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. A Paris, Safran s'impose comme leader du CAC40 avec +2,8% (devant Airbus à +2,5%). Gain de +2,5% également pour Alstom qui a enregistré au cours du premier trimestre 2021-22 (du 1er avril au 30 juin), un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, comparé à 2,79 milliards sur la même période 2020-21 proforma, impactée par la pandémie du Covid-19. Avec 6,4 milliards d'euros de commandes, le ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' ressort à 1,74. Le carnet de commandes au 30 juin 2021 a ainsi atteint 76,8 milliards d'euros. LVMH devient actionnaire majoritaire de Off-White LLC, propriétaire de la marque Off-White, avec une participation de 60%, Virgil Abloh demeurant directeur de création de la marque qu'il a fondée en 2013. Cet accord prévoit de s'appuyer sur l'expertise de LVMH pour lancer ensemble de nouvelles marques, mais également développer des partenariats avec des marques existantes dans différents secteurs, au-delà de celui de la mode. Thales présente aujourd'hui sa dernière innovation, une carte de paiement dans laquelle sont enregistrées les données biométriques de l'empreinte digitale de l'utilisateur. Cette empreinte est ensuite utilisée afin d'authentifier localement le porteur au moment du paiement sans contact, explique Thales. Ainsi, en cas de perte ou de vol, la carte devient totalement inutilisable sans l'empreinte digitale de son propriétaire. Schneider Electric va déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) en numéraire sur les actions IGE+XAO qu'elle ne détient pas, soit environ 31,9% du capital social, au prix de 260 euros par action. Schneider Electric a également l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur IGE+XAO. Dernière minute, la fusée 'Blue Origin' emportant Jeff Bezos vient de décoller, après 1Mn, le vol se déroule sans incident

