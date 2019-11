Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : reprend sa marche en avant vers les 6000Pts Cercle Finance • 15/11/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reprend sa marche en avant ce matin, après avoir repris son souffle au cours des derniers jours en attendant d'y voir plus clair. L'indice CAC 40 gagne 0,5% à 5931 points. Le marché parisien enchaîne les records depuis le 16 octobre, mais sur les six dernières séances écoulées, c'est-à-dire depuis le 7 novembre, sa hausse cumulée n'avait pas dépassé les 0,2%. Bref, une phase de plafonnement semblait se dessiner après un gain de 5,5% en moins de trois semaines. 'On dirait que les investisseurs commencent à avoir des doutes concernant l'optimisme suscité par l'évolution des questions commerciales et concernant les perspectives de la croissance mondiale', constate-t-on chez Danske Bank. 'Une série de publications macroéconomiques au cours des derniers jours ont déçu, notamment parce que la perspective d'un accord commercial est décrite à tour de rôle soit comme imminente, soit comme très lointaine', rappelle la banque danoise. Toutefois, le repli cumulé à Paris sur les dernières 48 heures ne dépasse pas 0,3%, ce qui a permis au CAC de préserver les 5900 points. L'optimisme devrait de nouveau être de mise aujourd'hui, Larry Kudlow - le conseiller économique de la Maison Blanche - ayant affirmé qu'un accord avec la Chine était désormais tout proche. 'Techniquement, et plus que jamais, l'indice CAC 40 s'ouvre à un test des 6000 points', assurent les équipes de Kiplink Finance. Le principal indicateur attendu ce vendredi, les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois d'octobre, ne paraîtra pas avant 14h30. Du coté des valeurs, Total annonce le démarrage de la production du projet Iara (block BM-S-11A), bloc situé dans les eaux profondes du bassin présalifère de Santos et comprenant les champs de Sururu, de Berbigão et de Oeste de Atapu. Eurazeo confirme conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation de 29,9% au capital d'Europcar Mobility Group. À l'issue de cette revue, il pourrait envisager la cession de tout ou partie de cette participation. CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 3,4% à 987 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation en croissance de 5,1% à 2.279 millions, au titre des neuf premiers mois de l'année. Selon le Financial Times (FT), Orange se prépare à scinder sa division de mâts télécoms, alors que l'opérateur historique français organisera le 4 décembre une journée de rencontre avec les investisseurs. L'action prend plus de 2% ce matin à Paris.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.72%