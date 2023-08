Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: reprend des couleurs après un début de semaine morose information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Après un début de semaine décevant, la bourse de Paris gagne ce matin près de 1,5%, autour des 7380 points, renouant ainsi avec son support majeur de court terme (7360 points).



Hier les marchés étaient préoccupés par différents vents contraires touchant le secteur bancaire, une crainte qui semble apaisée ce matin au regard des performances de Société Générale (+2,2%), BNP Paribas (+2,1%) et Crédit Agricole (+1%).



Les investisseurs devraient néanmoins se montrer prudents à la veille de la publication par le Département américain du Travail du rapport mensuel sur les prix à la consommation, qui pourraient avoir bien résisté en juillet.



Comme d'habitude, les investisseurs tenteront d'y déceler le point d'inflexion tant attendu dans le resserrement des politiques monétaires alors que les signes de ralentissement de l'inflation se multiplient.



Une série de données en provenance des Etats-Unis est récemment venue suggérer que l'inflation pourrait bientôt se rapprocher de l'objectif de 2% établie par la Réserve fédérale sans qu'une récession soit nécessaire.



Seul indicateur à l'ordre du jour, les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi.



Dans l'immédiat, les cours du pétrole stagnent autour de 86$ pour le brent et de 83$ pour le WTI.



Sur les marché de taux, l'heure est également à l'accalmie après le coup de chaud de la semaine passée, le rendements des Treasuries à 10 ans revenant à 4% dans un climat de prudence qui conduit les investisseurs à privilégier les valeurs refuges.



Le dix ans allemand, qui se rapprochait dangereusement de plus hauts historiques à 2,60%, recule tout aussi nettement de son côté, à 2,43%.



Enfin, l'euro gagne près de 0,2% face au billet vert et s'échange contre 1,0978 $.



L'actualité est calme du côté des sociétés tricolores, notons néanmoins que Stellantis a dévoilé hier une nouvelle marque, dénommée bproauto, destinée à renforcer son offre de pièces de rechange sur le marché nord-américain.













